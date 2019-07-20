"Русский Ибрагимович" воткнул чудо-гол через себя и возглавил гонку снайперов

Третий мяч Александра Соболева в этом сезоне РПЛ не помог "Крыльям" удержаться на вершине таблицы.

В Российской премьер-лиге появился последователь знаменитого форварда Златана Ибрагимовича. 22-летний Александр Соболев из "Крыльев Советов" не только напоминает шведа габаритами (рост обоих нападающих — 195 сантиметров), но и способен на такие же акробатические этюды. В игре с тульским "Арсеналом" Соболев забил гол фантастическим ударом через себя, и это взятие ворот явно будет претендовать на право называться лучшим мячом не только этого тура, но и всего чемпионата.

Теперь на счету Соболева три мяча, и он является лучшим бомбардиром РПЛ. Однако даже его выдающийся гол не помог "Крыльям Советов" продлить пребывание на первой строчке турнирной таблицы. Самарцы на своём поле уступили тульскому "Арсеналу" со счётом 2:3. Решающий мяч — на счету румына Александру Тудорие.

"Арсенал" поднимает себе настроение перед дебютом в Лиге Европы, а "Крылья" не сумели одержать победу во втором матче подряд. Интересно, что второй матч второго тура РПЛ подряд завершается со счётом 3:2. Целых десять голов за два матча! То ли ещё будет.

РПЛ, 2-й тур.

"Крылья Советов" — "Арсенал" Тула — 2:3.

Голы: Ткачёв 22' (0:1), Кангва 24' (0:2), Соболев 43' (1:2), Тудорие 52' (1:3), Бурлак 56' (2:3).

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