ЦСКА по-бразильски разыграл комбинацию и чуть не порвал сетку диким ударом

Роскошный выстрел Арнора Сигурдссона в итоге принёс армейской команде первую победу в сезоне.

Московский ЦСКА во втором туре РПЛ встречался с "Оренбургом". Счёт в игре открыл хорват Никола Влашич, недавно подписавший с клубом новый контракт. Полузащитник красиво развернулся и ушёл от защитника, а затем бильярдно отправил мяч в дальний нижний угол. Шикарный индивидуальный перформанс Влашича сделал счёт 1:0.

Однако не этому голу было суждено стать самым красивым в этой встрече. Буквально через восемь минут армейцам удалась комбинация, которой позавидовала бы даже сборная Бразилии. Всё тот же Влашич пяткой оставил мяч Фёдору Чалову, тот изящным черпачком отправил снаряд в штрафную, где Арнор Сигурдссон с ходу вколотил его в ворота. Удар у исландца получился настолько мощным, что мяч буквально чуть не порвал сетку: шансов у вратаря не было.

"Оренбург" сумел ответить лишь голом Никиты Малярова, который оказался самым расторопным во время суматохи у ворот Игоря Акинфеева.

2:1 — ЦСКА приходит в себя после поражения от "Крыльев", а "Оренбург" уступает во второй встрече подряд.

РПЛ, 2-й тур.

ЦСКА — "Оренбург" — 2:1.

Голы: Влашич 30' (1:0), Сигурдссон 38' (2:0), Маляров 40' (2:1).

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