Это футбол или хоккей? В РПЛ за четыре матча забили 17 голов

До уровня результативности первого тура осталось всего два взятия ворот, а в расписании ещё четыре игры.

РПЛ образца сезона 2019/20 пока удивляет результативностью. Если в первом туре было забито 19 мячей в восьми матчах, то во втором туре — уже 17, хотя прошла только половина запланированного количества встреч.

В матчах "Уфы" и "Краснодара", а также "Крыльев Советов" и тульского "Арсенала" было забито по пять мячей, "Ростов" и "Спартак" огорчили друг друга по два раза, во встрече ЦСКА и "Оренбурга" болельщики увидели три гола. Итого — 17 мячей за четыре матча, то есть по 4,25 гола за игру. Это запредельно высокий показатель.

В последние два сезона в РПЛ забивали в среднем по 2,25 и 2,26 мяча за игру. В этом сезоне показатель пока держится на отметке 3 мяча в одном матче.

При этом большое количество голов даёт возможность выбрать из них по-настоящему красивые, а их было немало даже в одном отдельно взятом игровом дне.

Мощный дальний выстрел краснодарца Тонни Вилены во встрече с "Уфой".

Шикарный удар через себя самарца Александра Соболева в матче с тульским "Арсеналом".

Первоклассная комбинация армейцев, завершившаяся выдающимся голом Арнора Сигурдссона в ворота "Оренбурга".

Сольный проход и бильярдный удар в дальний угол Николы Влашича в той же игре.

21 июля программу второго тура РПЛ продолжат матчи