Пора на пенсию? Олейник вновь проиграл нокаутом в UFC

Сегодня, 21 июля, утром в Техасе (США) состоялся турнир UFC on ESPN 4, разочаровавший поклонников ММА из России: ветеран клетки Алексей Олейник не смог выдержать молниеносный натиск своего соперника, проиграв техническим нокаутом на исходе 12-й секунды боя.

Соперник Удава Уолт Харрис неизменен себе: до встречи с Олейником темнокожий американец по прозвищу The Big Ticket все свои двенадцать побед одержал нокаутом. К сожалению для фанатов Алексея, 42-летний уроженец Харькова не стал исключением, также проиграв Уолту нокаутом в первом раунде. Харрису потребовалось нанести два удара руками, один удар коленом в прыжке и левый боковой, чтобы отправить Олейника на канвас и уже в партере нанести пару добивающих ударов. Впрочем, они оказались лишними: Удав уже находился в отключке после жёсткого хука.

Для российского бойца это поражение стало вторым подряд в UFC, и вновь Алексей проиграл глубоким нокаутом. Возможно, это знак для того, чтобы уже задуматься о завершении карьеры или как минимум о смене промоушена. Своё последнее слово в большом спорте Олейник может сказать в России в таких организациях, как АСА или Fight Nights Global.

Самый топовый представитель белорусского ММА в мире Андрей Орловский (28-18-0) смог порадовать своих поклонников, одержав победу по очкам над Беном Ротуэллом. Питбуль заслуженно выиграл, сделав всё от себя зависящее в клетке, но немного удивил Бен своей осторожностью и апатичностью. Но, как говорится, это его проблемы. Орловский не прочь задержаться в высшей лиге ММА ещё на четыре-пять лет, размышляя даже о чемпионстве. Но в это верится с трудом...

В главном событии ивента топовый проспект Леон Эдвардс (18-3-0) смог одержать восьмую подряд победу в UFC, на этот раз превзойдя в пятираундовом противостоянии экс-чемпиона организации Рафаэла Дус Анжуса. Британец оказался на голову выше бразильца как в прямом, так и в переносном смысле, буквально ворвавшись с 11-й позиции рейтинга в топ-5.

Как и предполагал Лайф, следующим соперником Леона может стать Хорхе Масвидаль, к которому англичанин обратился сразу же после сегодняшней победы:

— Есть тут маленький хорёк по имени Хорхе Масвидаль. Прими бой со мной. Ты не на моём уровне. Давай сделаем так, чтобы этот бой произошёл, — сказал британский боец.

Ответ американца с кубинскими корнями не заставил себя долго ждать:

— Большая разница между усыплением лучших противников и усыплением фанатов. Я могу быть уверен, что мне обещали титульный бой после того, как я победил Аскрена, и я планирую заработать на нём. Не зови меня больше на бой, пока я не получу этот пояс, — сказал он в ответ.

Результаты турнира

Основной кард

Леон Эдвардс победил Рафаэла Дус Анжуса единогласным решением судей (50-45, 50-45, 49-46);

Уолт Харрис победил Алексея Олейника нокаутом (удары) — раунд 1-й, 0:12;

Грег Харди победил Хуана Адамса техническим нокаутом (удары) — раунд 1-й, 0:45;

Дэн Хукер победил Джеймса Вика нокаутом — раунд 1-й, 2:33;

Александр Эрнандес победил Франциску Триналду единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28).