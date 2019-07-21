Кто следующий для Мэнни Пакьяо? Флойд Мейвезер?

Мэнни Пакьяо вновь полноправный чемпион мира! Выиграв сегодня у доселе не побеждённого Кита Турмана, самый популярный филиппинец на планете добавил в свою фантастическую коллекцию титулов пояс WBA. Потрясающе!

40-летний Пакьяо, судя по итогам сегодняшнего выступления, и не думает сбавлять обороты в своей сумасшедшей и удивительно фантастической карьере, которая длится уже 24 года(!). Но всему на свете приходит конец. Как бы этому ни противились многочисленные фанаты Пакмана, это рано или поздно наступит. Возможно, даже в этом году...

Мэнни действительно уже не осталось вызовов в боксе. И победа над более молодым и не побеждённым доселе экс-чемпионом мира тому яркое подтверждение. Победа далась Пакьяо нелегко и, что немаловажно, раздельным решением. Но от этого ценнее её вкус.

На протяжении первых пяти раундов филиппинец делал со своим соперником всё, что хотел, отправив Турмана даже в нокдаун в первом раунде. В шестой трёхминутке ситуация стала меняться коренным образом. Как оказалось, Кит копил в себе силы, чтобы "взорваться" во второй половине поединка.

Американский боксёр не только выравнял бой, но и заметно ушёл вперёд в судейских записках. В 10-м раунде Мэнни вновь всех ошарашил, чуть было не нокаутировав оппонента чудовищным по силе ударом по печени. Турман выстоял. Два финальных раунда прошли в равной борьбе, но активнее выглядел Кит. Итогом боя стали цифры 115:112, 115:112 в пользу Пакьяо и 114:113 в пользу Турмана.

Что дальше? Вопрос на миллионы долларов. Конечно, в мире всегда найдутся топовые имена, бой с которыми для Мэнни будет столь же важен, как сегодняшняя битва с Турманом. Но что интересно поклонникам спорта всех мастей? Ответ очевиден: реванш 40-летнего Пакмана с 42-летним Флойдом Мейвезером. Это действительно большой бой, после которого самые популярные боксёры современности могут по-настоящему уйти на покой!