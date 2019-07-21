Юрий Сёмин получил жёлтую карточку от арбитра во время матча "Локо" — "Тамбов"

Железнодорожники в Черкизове победили дебютанта чемпионата России со счётом 2:1.

Очень быстро "Тамбов" вышел вперёд в матче второго тура чемпионата России. Первый гол этой встречи на счету у Михаила Костюкова.

Однако команда Юрия Сёмина собралась и за две минуты забила два гола. В первом случае отличился Эдер, а во втором — Владислав Игнатьев.

Второй тайм матча хоть и был без голов, но всё же выдался эмоциональным. На 66-й минуте даже наставник красно-зелёных Юрий Сёмин получил жёлтую карточку из-за того, что регулярно выходил за пределы технической зоны.

РПЛ. 2-й тур.

"Локомотив" — "Тамбов" — 2:1.

Голы: Михаил Костюков 6 (0:1), Эдер 31 (1:1), Игнатьев 33 (2:1).