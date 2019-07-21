Лещенко, Фараон и легенды "Динамо". Как бело-голубые открыли сезон дома

Бело-голубые по поводу первого домашнего матча в сезоне устроили настоящий праздник для болельщиков. Чем удивляли и радовали — в нашем репортаже.

Матч второго тура чемпионата России между московским "Динамо" и казанским "Рубином" уже приковывает внимание, ведь впервые в истории турнира используется система VAR. Но для фанатов бело-голубых это ещё и первый домашний матч на новом стадионе, поэтому клуб устроил настоящий праздник для всех пришедших.

Почётным гостем стал известный певец и давний болельщик бело-голубых Лев Лещенко, который сначала выступил с речью.

— Впервые пришёл сюда в 54-м году, и я очень рад, что сегодня мы получили в подарок такую блистательную арену. Будем радоваться футболу, будем приходить болеть за нашу команду, — сказал Лещенко и спел песню "Команда молодости нашей" с трибуны.

Лев Лещенко обратился к динамовцам перед первым домашним матчем в сезоне#ДинамоРубин pic.twitter.com/Fv8Ow3RSkA — Life | Спорт (@sport_lf) July 21, 2019

Затем объявили выступление рэпера Фараона. И он присутствует на стадионе "Динамо" неспроста. Глеб Голубин (имя певца) является выпускником футбольной академии "Динамо" им. Льва Яшина.

После исполнения своей песни Фараон пожелал всем мальчишкам верить в свои силы.

Если вы не знали, то рэпер Фараон - выпускник академии "Динамо" #ДинамоРубин pic.twitter.com/K77GrEmXb5 — Life | Спорт (@sport_lf) July 21, 2019

Чествовали перед игрой и капитанов "Динамо" разных лет. Особенно бурные овации достались любимцу фанатов Кевину Кураньи — он специально прилетел в Россию на этот матч.

Пока капитаны делали круг почёта, на поле новый гимн "Динамо" исполнил Лев Лещенко.

Подготовились и фанаты. Они вывесили баннер со словами: "В нашем доме лето, солнце, жара, кайф, в нашем доме песни, танцы, шиза, драйв".

А на другой трибуне подняли листочки, образовав слова "навеки вместе".

Стартовавший сезон "Динамо" проводит дома. Этого ждали много лет. Остаётся надеяться, что в этом доме будет лето, солнце, жара...