Азмун отпраздновал гол в ворота "Сочи" в стиле Дзюбы

Действующий чемпион России на стадионе "Фишт" победил "Сочи" благодаря голам Азмуна и Оздоева.

Петербургский "Зенит" победил дебютанта чемпионата России "Сочи" со счётом 2:0. Первый гол был забит с пенальти иранским лидером сине-бело-голубых Сердаром Азмуном. Форвард отметил гол в стиле Артёма Дзюбы, приложив руку к голове.

В самой концовке встречи Магомед Оздоев с передачи Артёма Дзюбы забил второй гол. Команда с берегов Невы уезжает из Сочи с тремя очками.

Отметим, что на матче присутствовало 35 тысяч зрителей, что является рекордом для "Сочи".

РПЛ. 2-й тур.

"Сочи" — "Зенит" — 0:2.

Голы: Азмун 30' (0:1, пенальти), Оздоев 89' (0:2).

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