10 невероятных нокаутов в истории бокса

22 июля с недавних пор стало Международным днём бокса, в честь которого в 205 странах — участницах AIBA (Международная ассоциация бокса) проходят открытые тренировки с участием звёзд спорта, турниры, розыгрыши призов и большие мероприятия. Специально ко Дню бокса Лайф подготовил топ-10 красивых нокаутов в истории самого джентльменского вида спорта.

10-е место

Этот нокаут от Мухаммеда Али в принципиальном втором поединке против Сони Листона знают все поклонники бокса. Хоть и состоялся он в далёком 1965 году.

9-е место

Мы не могли обойти стороной нокаут левым хуком от легендарного Шугара Рэя Робинсона в противостоянии с Джином Фуллмером (1957 год).

8-е место

В 2000 году Артуро Гатти уверенно справился с Джоуи Гамаче. Этот тяжелейший нокаут прозвали самым сокрушительным в истории.

7-е место

Тут все слова будут лишними. Невероятный поединок двух непобеждённых боксёров Тайсона и Спинкса, где победу одержал Железный Майк (1988 год).

6-е место

Признайтесь, что вы помните поединок Кости Цзю и Заба Джуда (2001 год)?

5-е место

Поединок Мухаммеда Али и Джорджи Формана (1974 год) эксперты называют одним из самых великих в XX веке. Этот бой получил название "грохот в джунглях".

4-е место

В 1999 году российский боксёр Олег Маскаев отправил Хасима Рахмана в страшный нокаут. Американец сначала рухнул на канаты, а затем выпал с ринга.

3-е место

А вот и сокрушительный нокаут уже от Хасима Рахмана. Случилось это в 2001 году в поединке против Леннокса Льюиса.

2-е место

Невероятный нокаут в исполнении Рэя Мерсера (1991 год), когда из-за ошибки рефери боксёр Томми Моррисон получил ещё четыре лишних удара...

1-е место

Правый апперкот и левый хук от величайшего Майка Тайсона не оставили шансов Тревору Бербику (1986 год).