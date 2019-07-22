10 невероятных нокаутов в истории бокса

10-е место
Этот нокаут от Мухаммеда Али в принципиальном втором поединке против Сони Листона знают все поклонники бокса. Хоть и состоялся он в далёком 1965 году.
9-е место
Мы не могли обойти стороной нокаут левым хуком от легендарного Шугара Рэя Робинсона в противостоянии с Джином Фуллмером (1957 год).
8-е место
В 2000 году Артуро Гатти уверенно справился с Джоуи Гамаче. Этот тяжелейший нокаут прозвали самым сокрушительным в истории.
7-е место
Тут все слова будут лишними. Невероятный поединок двух непобеждённых боксёров Тайсона и Спинкса, где победу одержал Железный Майк (1988 год).
6-е место
Признайтесь, что вы помните поединок Кости Цзю и Заба Джуда (2001 год)?
5-е место
Поединок Мухаммеда Али и Джорджи Формана (1974 год) эксперты называют одним из самых великих в XX веке. Этот бой получил название "грохот в джунглях".
4-е место
В 1999 году российский боксёр Олег Маскаев отправил Хасима Рахмана в страшный нокаут. Американец сначала рухнул на канаты, а затем выпал с ринга.
3-е место
А вот и сокрушительный нокаут уже от Хасима Рахмана. Случилось это в 2001 году в поединке против Леннокса Льюиса.
2-е место
Невероятный нокаут в исполнении Рэя Мерсера (1991 год), когда из-за ошибки рефери боксёр Томми Моррисон получил ещё четыре лишних удара...
1-е место
Правый апперкот и левый хук от величайшего Майка Тайсона не оставили шансов Тревору Бербику (1986 год).