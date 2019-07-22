"Круче, чем Metallica". РПЛ продолжает жечь: град крутых голов, драки и недоVAR

Парад сумасшедших голов
Второй тур РПЛ легко переплюнул первый в плане результативности. В восьми матчах было забито целых 26 голов. Это по 3,25 гола за игру. Если клубам удастся и дальше держать такой темп, то среднюю результативность последних двух сезонов (2,25 и 2,26 мяча за игру) удастся легко повысить.
Но удивляет не только количество, но и качество забитых мячей. Практически каждый пятый смело можно отправлять на конкурс лучших. Смотрите сами:
Мощный дальний выстрел краснодарца Тонни Вилены во встрече с "Уфой".
Шикарный удар через себя самарца Александра Соболева в матче с тульским "Арсеналом".
Первоклассная комбинация армейцев, завершившаяся выдающимся голом Арнора Сигурдссона в ворота "Оренбурга".
Сольный проход и бильярдный удар в дальний угол Николы Влашича в той же игре.
Португальский железнодорожник Эдер забивает редко, но исключительно красиво.
Снова не без сенсаций
Возможно, победа "Урала" над "Ахматом" — это не такая уж большая неожиданность. Но тот факт, что клуб из Екатеринбурга возглавил турнирную таблицу со стопроцентным результатом, причём отгрузив соперникам шесть голов за две игры, — это уже точно вызывает удивление. В прошлом сезоне, например, уральцы финишировали только на десятом месте.
Но главный шок тура, пожалуй, испытали болельщики "Динамо", пришедшие на новый стадион, чтобы послушать Льва Лещенко и поболеть за любимый клуб. Бело-голубые с 36-й минуты играли в большинстве, но так и не смогли ни разу огорчить голкипера "Рубина" Юрия Дюпина. При этом на последних секундах матча отдали казанцам победу.
Неудивительно, что главный тренер "Рубина" Роман Шаронов нисколько не пожалел о пропавшем билете на концерт группы Metallica, которая в тот же вечер гремела в "Лужниках". Пока Джеймс Хэтфилд исполнял "Группу крови", парни Шаронова устроили концерт на "ВТБ-арене" и жёстко указали "Динамо" на их порядковый номер в турнирной таблице.
🤟🏻 Огненная речь Романа Шаронова в раздевалке после победы над «Динамо»— «Рубин» Казань (@fcrk) July 21, 2019
⠀#ДинамоРубин #FCRK pic.twitter.com/vRb5JnZ8nZ
— Сегодня 21 число. Может, кто-то таким не увлекается, но в "Лужниках" играет легендарная группа под названием Metallica. У меня был на неё билет. Я не попал. Но то, что я испытал, — это круче. Спасибо! — сказал Шаронов в раздевалке.
Тренер "Рубина" — известный рокер, об этом прекрасно знают фанаты клуба, посвящающие ему баннеры.
⚡️ ROMAN SHARONOV ⚡️— «Рубин» Казань (@fcrk) July 21, 2019
⠀#FCRK FOREVER
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NOTHING ELSE MATTERS pic.twitter.com/P3ZagRbl2D
А он отвечает им "козой" — главным рокерским жестом.
Лучшие 🔥Шаронов🤘🏻 pic.twitter.com/xjjSURWGCu— Vladislav Zimagulov (@vlad_zima) July 21, 2019
Наставник "Спартака" Олег Кононов, в отличие от своего коллеги, известен как интеллигент, который не любит снимать свой пиджак. И даже после очередного непростого матча, в котором многие углядели новый судейский скандал, тренер оставался спокойным и заявил: "Если бы не судейские скандалы, мы бы выиграли оба матча".
И действительно — "Спартак" до самых последних секунд шёл на победу в матче с "Ростовом", но трёх очков москвичей лишил гол собственного воспитанника Александра Зуева. Впрочем, это уже скорее тенденция, чем неожиданность: не в первый раз ведь.
А вот четыре гола "Уфы" в двух матчах — точно приятная неожиданность. Правда, это обстоятельство сильно омрачает тот факт, что команда Вадима Евсеева оба раза проиграла со счётом 2:3. Может, пора сходить в церковь?
Жесть в Ростове и отложенный дебют VAR
Поединок "Ростова" и "Спартака" открыл всем несколько фактов. Во-первых, оказывается, даже в 21:30 может собраться полный стадион, если будет подходящий соперник. Во-вторых, во втором матче подряд с участием "Спартака" возникли вопросы к судейству. В частности, тренер "Ростова" и бывший спартаковец Валерий Карпин буквально рвал и метал.
Надо поздравить ребят, они молодцы. Вопреки всему, сами знаете чему, добились ничьей сегодня. Вы всё видели. Вот и напишите про это судейство
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин
Фото © fc-rostov.ru
Но ещё больше, чем Карпина удивило судейство, всех шокировало совсем другое. После игры ОМОН жёстко обошёлся с фанатами "Спартака". В ход пошли в том числе дубинки.
"Спартак" призвал РПЛ разобраться в ситуации. Есть мнение, что фанаты сами спровоцировали конфликт своим агрессивным поведением, однако участники событий утверждают, что на них набросились со спины.
И если этот неприятный эпизод произошёл совсем неожиданно, то другого события очень долго ждали. В эти выходные в Российской премьер-лиге официально должен был состояться дебют VAR (Video assistant referee) — Система видеопомощи арбитрам, которая успешно себя зарекомендовала на чемпионате мира в России и сейчас активно внедряется в различных футбольных чемпионатах.
На матче #ДинамоРубин будет использована система VAR 📺— «Рубин» Казань (@fcrk) July 21, 2019
Эта встреча станет первой в истории РПЛ, на которой будет использована система видеопомощи арбитрам! pic.twitter.com/WnRaOAu7OA
Однако систему в действии на "ВТБ-арене" так и не увидели, хотя многим показалось, что повод для этого был. Речь об эпизоде на 36-й минуте встречи, когда хавбек "Рубина" Евгений Башкиров заработал удаление. Однако подобные эпизоды находятся вне компетенции системы. А вот того, за что она в действительности отвечает (спорные эпизоды внутри штрафной площади), в матче не было.
Результаты
- "Уфа" — "Краснодар" — 2:3
- "Крылья Советов" — "Арсенал" — 2:3
- ЦСКА — "Оренбург" — 2:1
- "Ростов" — "Спартак" — 2:2
- "Урал" — Ахмат" — 3:0
- "Локомотив" — "Тамбов" — 2:1
- "Динамо" — "Рубин" — 0:1
- "Сочи" — "Зенит" — 0:2
Турнирная таблица