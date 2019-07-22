"Круче, чем Metallica". РПЛ продолжает жечь: град крутых голов, драки и недоVAR

На старте сезона российский футбол продолжает удивлять. Второй тур Российской премьер-лиги прошёл ещё более шумно, чем первый. Самые красивые голы, жёсткие столкновения ОМОНа и фанатов, а также неожиданные развязки — в обзоре Лайфа.

Парад сумасшедших голов

Второй тур РПЛ легко переплюнул первый в плане результативности. В восьми матчах было забито целых 26 голов. Это по 3,25 гола за игру. Если клубам удастся и дальше держать такой темп, то среднюю результативность последних двух сезонов (2,25 и 2,26 мяча за игру) удастся легко повысить.

Но удивляет не только количество, но и качество забитых мячей. Практически каждый пятый смело можно отправлять на конкурс лучших. Смотрите сами:

Мощный дальний выстрел краснодарца Тонни Вилены во встрече с "Уфой".

Шикарный удар через себя самарца Александра Соболева в матче с тульским "Арсеналом".

Первоклассная комбинация армейцев, завершившаяся выдающимся голом Арнора Сигурдссона в ворота "Оренбурга".

Сольный проход и бильярдный удар в дальний угол Николы Влашича в той же игре.

Португальский железнодорожник Эдер забивает редко, но исключительно красиво.

Снова не без сенсаций

Возможно, победа "Урала" над "Ахматом" — это не такая уж большая неожиданность. Но тот факт, что клуб из Екатеринбурга возглавил турнирную таблицу со стопроцентным результатом, причём отгрузив соперникам шесть голов за две игры, — это уже точно вызывает удивление. В прошлом сезоне, например, уральцы финишировали только на десятом месте.

Но главный шок тура, пожалуй, испытали болельщики "Динамо", пришедшие на новый стадион, чтобы послушать Льва Лещенко и поболеть за любимый клуб. Бело-голубые с 36-й минуты играли в большинстве, но так и не смогли ни разу огорчить голкипера "Рубина" Юрия Дюпина. При этом на последних секундах матча отдали казанцам победу.

Неудивительно, что главный тренер "Рубина" Роман Шаронов нисколько не пожалел о пропавшем билете на концерт группы Metallica, которая в тот же вечер гремела в "Лужниках". Пока Джеймс Хэтфилд исполнял "Группу крови", парни Шаронова устроили концерт на "ВТБ-арене" и жёстко указали "Динамо" на их порядковый номер в турнирной таблице.

— Сегодня 21 число. Может, кто-то таким не увлекается, но в "Лужниках" играет легендарная группа под названием Metallica. У меня был на неё билет. Я не попал. Но то, что я испытал, — это круче. Спасибо! — сказал Шаронов в раздевалке.

Тренер "Рубина" — известный рокер, об этом прекрасно знают фанаты клуба, посвящающие ему баннеры.

А он отвечает им "козой" — главным рокерским жестом.

Наставник "Спартака" Олег Кононов, в отличие от своего коллеги, известен как интеллигент, который не любит снимать свой пиджак. И даже после очередного непростого матча, в котором многие углядели новый судейский скандал, тренер оставался спокойным и заявил: "Если бы не судейские скандалы, мы бы выиграли оба матча".

И действительно — "Спартак" до самых последних секунд шёл на победу в матче с "Ростовом", но трёх очков москвичей лишил гол собственного воспитанника Александра Зуева. Впрочем, это уже скорее тенденция, чем неожиданность: не в первый раз ведь.

А вот четыре гола "Уфы" в двух матчах — точно приятная неожиданность. Правда, это обстоятельство сильно омрачает тот факт, что команда Вадима Евсеева оба раза проиграла со счётом 2:3. Может, пора сходить в церковь?

Жесть в Ростове и отложенный дебют VAR

Поединок "Ростова" и "Спартака" открыл всем несколько фактов. Во-первых, оказывается, даже в 21:30 может собраться полный стадион, если будет подходящий соперник. Во-вторых, во втором матче подряд с участием "Спартака" возникли вопросы к судейству. В частности, тренер "Ростова" и бывший спартаковец Валерий Карпин буквально рвал и метал.

Надо поздравить ребят, они молодцы. Вопреки всему, сами знаете чему, добились ничьей сегодня. Вы всё видели. Вот и напишите про это судейство Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин Фото © fc-rostov.ru

Но ещё больше, чем Карпина удивило судейство, всех шокировало совсем другое. После игры ОМОН жёстко обошёлся с фанатами "Спартака". В ход пошли в том числе дубинки.

"Спартак" призвал РПЛ разобраться в ситуации. Есть мнение, что фанаты сами спровоцировали конфликт своим агрессивным поведением, однако участники событий утверждают, что на них набросились со спины.

И если этот неприятный эпизод произошёл совсем неожиданно, то другого события очень долго ждали. В эти выходные в Российской премьер-лиге официально должен был состояться дебют VAR (Video assistant referee) — Система видеопомощи арбитрам, которая успешно себя зарекомендовала на чемпионате мира в России и сейчас активно внедряется в различных футбольных чемпионатах.

На матче #ДинамоРубин будет использована система VAR 📺



Эта встреча станет первой в истории РПЛ, на которой будет использована система видеопомощи арбитрам! pic.twitter.com/WnRaOAu7OA — «Рубин» Казань (@fcrk) July 21, 2019

Однако систему в действии на "ВТБ-арене" так и не увидели, хотя многим показалось, что повод для этого был. Речь об эпизоде на 36-й минуте встречи, когда хавбек "Рубина" Евгений Башкиров заработал удаление. Однако подобные эпизоды находятся вне компетенции системы. А вот того, за что она в действительности отвечает (спорные эпизоды внутри штрафной площади), в матче не было.

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