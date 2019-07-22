Игроку "Ливерпуля" чуть не сломали ногу в товарищеском матче

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За агрессивный фол защитника "Севильи" Жориса Ньянона мгновенно выгнали с поля.

Действующий победитель Лиги чемпионов английский "Ливерпуль" в рамках турне по США провёл товарищеский матч с испанской "Севильей". Команда Юргена Клоппа уступила со счётом 1:2, но ещё больше для красных поединок был омрачён не поражением, а травмой молодого защитника Яссера Ларуки. Его коллега по амплуа из "Севильи" со всей силы врезал сопернику по ноге.

Ларуки унесли с поля на носилках, Ньянон получил красную карточку. По словам главного тренера "Ливерпуля", его игроку повезло, и он избежал серьёзного повреждения. Обидчик игрока публично извинился.

— Я хотел бы публично извиниться перед "Ливерпулем", семьёй игрока и фанатами. Это был отвратительный поступок с моей стороны. Все мои молитвы с игроком и его семьей, — написал Ньянон.

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