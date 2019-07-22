Хоккеиста Шрёдера в Нижнем Новгороде встретила черепашка-ниндзя

Американский новичок "Торпедо", судя по реакции, не до конца понял, почему ему организовали костюмированную встречу.

Новичок хоккейного "Торпедо" Джордан Шрёдер прилетел в Россию, и в нижегородском аэропорту его ждал необычный приём. Хоккеиста встретил Леонардо — один из героев комиксов о черепашках-ниндзя. Клуб "Торпедо" с помощью костюмированной церемонии хотел обыграть фамилию хоккеиста, которая напоминает имя главного злодея пресмыкающихся мутантов — Шреддера.

Поздним воскресным вечером в наш город прибыл канадский легионер «Торпедо» Джордан Шрёдер, чья фамилия безумно созвучна с мультяшным персонажем из детства! 🦹🏼‍♂



Уверены, что ранее ни его, ни любого другого хоккеиста еще так не встречали 😀 pic.twitter.com/WjRqmMDS92 — HC Torpedo (@torpedonn) July 22, 2019

Шрёдер мило улыбнулся человеку в зелёном костюме, но, кажется, так до конца и не осознал суть задумки.

28-летний Шрёдер в 2009 году был выбран на драфте клубом НХЛ "Ванкувер Кэнакс". Хоккеист в сильнейшей хоккейной лиге мира выступал также за "Миннесоту Уайлд" и "Коламбус Блю Джекетс". На его счету 45 очков в 170 играх. Нижегородское "Торпедо" — первый заокеанский клуб в карьере Джордана.