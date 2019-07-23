"Спартаку" повезло, а "Краснодару" нужно чудо. Шансы наших клубов в Еврокубках

Пока тульский "Арсенал" готовится к первому в истории еврокубковому матчу в Туле против азербайджанской команды "Нефтчи", московский "Спартак" и "Краснодар" наконец-то узнали своих первых противников по результатам жеребьёвки. Вместе с российским тренером Сергеем Силкиным мы рассказываем о соперниках и шансах российских клубов в квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы.

"Краснодар" — "Порту"

Третий квалификационный раунд Лиги чемпионов:

7 августа, 20:00 (мск), Краснодар, Россия: "Краснодар" — "Порту".

13 августа, 22:00 (мск), Порту, Португалия: "Порту" — "Краснодар".

"Порту" (Португалия) Один из самых титулованных клубов Португалии

28-кратный чемпион страны

Победитель ЛЧ (1987, 2004)

Победитель ЛЕ (2003, 2011) Фото © wikipedia.org

Российский тренер Сергей Силкин считает, что для "Краснодара" победа над "Порту" будет настоящим подвигом.

— "Краснодару" попался проблемный вариант. "Порту" — очень хорошая команда. Думаю, что "Краснодар" её не осилит. Дело даже не в том, как последние игры проводили "быки", у "Краснодара" хорошая команда, но "Порту" — это лидер Португалии. У них там всего две команды: "Бенфика" и "Порту". Последние всегда участвуют в Лиге чемпионов, это очень серьёзный соперник. Если наши пройдут их, то это будет настоящий подвиг для них, — отметил Сергей Силкин.

"Спартак" — "Тун"

Третий квалификационный раунд Лиги Европы:

8 августа, 20:00 (мск), Тун, Швейцария: "Тун" — "Спартак".

15 августа, 20:00 (мск) Москва, Россия: "Спартак" — "Тун".

"Тун" (Швейцария) В прошлом сезоне занял четвёртое место

Вице-чемпион Швейцарии (2005)

Финалист Кубка страны (1955, 2019) Фото © wikipedia.org

Эксперт Сергей Силкин уверен, что красно-белым нельзя недооценивать противника.

— Если "Спартак" хочет пройти дальше, то нельзя недооценивать противника. Сейчас в футбол научились играть все. Мы вот даже когда матчи сборных смотрим, наблюдаем сенсации. Если команда изначально выйдет с шапкозакидательским настроением, то ничего хорошего можно не ждать. "Спартак" должен понимать, что к этой игре стоит отнестись очень серьёзно. Но объективно для "Спартака" это проходной вариант, — отметил он.

"Арсенал" — "Нефтчи"

Второй квалификационный раунд Лиги Европы:

25 июля, 20:00 (мск), Тула, Россия: "Арсенал" — "Нефтчи".

1 августа, 20:00 (мск), Баку, Азербайджан: "Нефтчи" — "Арсенал".

"Нефтчи" (Азербайджан) Первая азербайджанская команда, попавшая в групповой этап Лиги Европы (2012/13)

Клуб выступал в чемпионате СССР Фото © wikipedia.org

Силкин отметил, что тульской команде достался соперник по зубам.

— Для "Арсенала" это проходной вариант. По большому счёту соперник им по зубам. Вообще, для Тулы это большой праздник, впервые у них состоится еврокубковый матч. Понятно, что "Арсенал" оставит много эмоций в этом противостоянии. Потом это может сказаться отрицательно на их выступлениях в чемпионате России. Но не сомневаюсь, что "Арсенал" их пройдёт, — заключил он.