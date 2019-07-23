"Спартаку" повезло, а "Краснодару" нужно чудо. Шансы наших клубов в Еврокубках

"Краснодар" — "Порту"
Третий квалификационный раунд Лиги чемпионов:
- 7 августа, 20:00 (мск), Краснодар, Россия: "Краснодар" — "Порту".
- 13 августа, 22:00 (мск), Порту, Португалия: "Порту" — "Краснодар".
"Порту" (Португалия)
- Один из самых титулованных клубов Португалии
- 28-кратный чемпион страны
- Победитель ЛЧ (1987, 2004)
- Победитель ЛЕ (2003, 2011)
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Российский тренер Сергей Силкин считает, что для "Краснодара" победа над "Порту" будет настоящим подвигом.
— "Краснодару" попался проблемный вариант. "Порту" — очень хорошая команда. Думаю, что "Краснодар" её не осилит. Дело даже не в том, как последние игры проводили "быки", у "Краснодара" хорошая команда, но "Порту" — это лидер Португалии. У них там всего две команды: "Бенфика" и "Порту". Последние всегда участвуют в Лиге чемпионов, это очень серьёзный соперник. Если наши пройдут их, то это будет настоящий подвиг для них, — отметил Сергей Силкин.
"Спартак" — "Тун"
Третий квалификационный раунд Лиги Европы:
- 8 августа, 20:00 (мск), Тун, Швейцария: "Тун" — "Спартак".
- 15 августа, 20:00 (мск) Москва, Россия: "Спартак" — "Тун".
"Тун" (Швейцария)
- В прошлом сезоне занял четвёртое место
- Вице-чемпион Швейцарии (2005)
- Финалист Кубка страны (1955, 2019)
Фото © wikipedia.org
Эксперт Сергей Силкин уверен, что красно-белым нельзя недооценивать противника.
— Если "Спартак" хочет пройти дальше, то нельзя недооценивать противника. Сейчас в футбол научились играть все. Мы вот даже когда матчи сборных смотрим, наблюдаем сенсации. Если команда изначально выйдет с шапкозакидательским настроением, то ничего хорошего можно не ждать. "Спартак" должен понимать, что к этой игре стоит отнестись очень серьёзно. Но объективно для "Спартака" это проходной вариант, — отметил он.
"Арсенал" — "Нефтчи"
Второй квалификационный раунд Лиги Европы:
- 25 июля, 20:00 (мск), Тула, Россия: "Арсенал" — "Нефтчи".
- 1 августа, 20:00 (мск), Баку, Азербайджан: "Нефтчи" — "Арсенал".
"Нефтчи" (Азербайджан)
- Первая азербайджанская команда, попавшая в групповой этап Лиги Европы (2012/13)
- Клуб выступал в чемпионате СССР
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Силкин отметил, что тульской команде достался соперник по зубам.
— Для "Арсенала" это проходной вариант. По большому счёту соперник им по зубам. Вообще, для Тулы это большой праздник, впервые у них состоится еврокубковый матч. Понятно, что "Арсенал" оставит много эмоций в этом противостоянии. Потом это может сказаться отрицательно на их выступлениях в чемпионате России. Но не сомневаюсь, что "Арсенал" их пройдёт, — заключил он.