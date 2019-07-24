Семак: "Зенит" прибавит к матчам Лиги чемпионов

Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак прокомментировал Лайфу старт сине-бело-голубых в чемпионате страны.

Действующий чемпион России по футболу "Зенит" стартовал в новом сезоне с двух побед подряд. Однако повержены были новички элитного дивизиона, и петербуржцы не забивали им по пять безответных голов. Более того, стартовые встречи вскрыли определённые проблемы "Зенита", например, явно не лучшую форму вратаря Андрея Лунёва.

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Нельзя сказать, что игра "Зенита" вызывает серьёзные опасения, однако к матчам группового этапа Лиги чемпионов, который стартует 17 сентября, её качество необходимо улучшать. Так считает главный тренер команды Сергей Семак, который рассказал об этом в эксклюзивном интервью Лайфу.

— Работать над улучшением игры нужно всегда. На данный момент мы только в начале пути. Сейчас всё происходит так, как и должно быть. Всегда непросто после каникул вкатываться в сезон. Без официальных матчей и регулярных тренировок игроки теряют форму, и нужно время, чтобы её набрать. Но я доволен своими футболистами. Сейчас играют те, кто лучше готов. Но придёт время и других ребят, сезон длинный. Это рабочие моменты для любой команды.

К сожалению, мы проиграли матч за Суперкубок "Локомотиву", но могли и выиграть его, на концовку матча нас не хватило. Но это была одна игра, которая осталась в прошлом. Важно, что в чемпионате России мы стартовали с двух побед. Набирать очки нужно с самого начала турнира. Никто из нас не ждёт лёгких матчей, особенно сейчас, в начале сезона, когда все команды мотивированы и хотят играть в футбол.

Лига чемпионов и внутренний чемпионат — два совершенно разных турнира. И если команда успешно выступает в национальном чемпионате, ещё не значит, что так же у неё дела пойдут и на международной арене. За квалификацией Лиги чемпионов пока не следим. Мы будем готовиться к тем соперникам, с которыми нам предстоит играть. Нет никаких сомнений, что "Зенит" будет прибавлять от игры к игре, и к матчам группового этапа Лиги чемпионов качество нашей игры повысится, — рассказал Сергей Семак.

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