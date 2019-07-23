Мальчик из Казахстана угодил в полицию за фото с Роналду

Юный фанат прорвался к своему кумиру прямо через футбольное поле, из-за чего ему грозил штраф.

Во время матча Международного кубка чемпионов — предсезонного турнира, который сейчас проходит в Сингапуре — к Криштиану Роналду прорвался юный болельщик. Пробиться к кумиру ему помог тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри.

— Я увидел этого маленького мальчика посреди поля и понял, что он хочет сфотографироваться с Криштиану. Я боялся, что его быстро заберут. Поэтому я жестом попросил его подойти ко мне. Я отвёл его к Роналду. Когда на поле выбегает маленький мальчик — это не вторжение на поле, а момент радости, — объяснил итальянец.

Роналду с удовольствием сфотографировался с мальчиком, дал ему пять и даже позволил досмотреть игру со скамейки запасных "Ювентуса".

Счастливым подростком оказался 14-летний мальчик из казахстанского города Актау, который приехал на турнир вместе с отцом. Парень до сих пор не может поверить своему счастью и просит разбудить его.

Однако после радостного момента юному фанату и его отцу пришлось немного понервничать. Сингапурцы не обрадовались нарушению порядка на спортивном мероприятии и забрали семью в полицию. Ситуацию помог "разрулить" казахстанский консул. В итоге мальчик и его отец отделались лишь предупреждением.

— Казахстанский подросток с отцом были доставлены в местную полицию. Учитывая весьма строгие законы в Сингапуре, мальчику грозил внушительный штраф и другие административные меры со стороны сингапурских властей. Консул немедленно выехал в полицейский участок и оказал нашим гражданам консульское сопровождение, в том числе выступил и переводчиком, так как задержанный и его отец не владели английским языком в достаточной мере, — рассказал "Казинформ" официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

Отметим, что сам матч "Ювентус" проиграл. Роналду заменили сразу после его гола, из-за чего португалец даже повздорил с Сарри. А на последних секундах матча Гарри Кейн похоронил туринцев чудо-голом с центра поля.