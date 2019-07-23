ФК "Ростов" выступил с заявлением по поводу драки омоновцев и фанатов

Ростовский клуб спустя несколько дней после громкого инцидента, случившегося на матче со "Спартаком", опубликовал на официальном сайте заявление.

Фанат "Спартака": "Со спины вылетели омоновцы и начали крушить всех дубинками"

Футбольный клуб "Ростов" считает, что сотрудники стадиона вели себя корректно после матча со столичным "Спартаком".

— Стюарды стадиона "Ростов-арена" вели себя корректно и доброжелательно. Матч был омрачён поведением отдельных болельщиков гостевого сектора, которые грубо нарушали правила поведения, в частности, зажигали пиротехнику и вступали в конфликты с контролёрами-распорядителями, — говорится в заявлении.

Также отмечается, что клуб имеет хорошее отношение с болельщиками красно-белых, а произошедшее стало "абсолютным нонсенсом".

Напомним, что после матча "Ростов" — "Спартак" произошла драка между омоновцами и болельщиками гостевой команды. Сотрудники стадиона хотели задержать нарушителей, которые использовали пиротехнику, и из-за этого держали весь сектор в душном подтрибунном помещении, где и произошла потасовка.