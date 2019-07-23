11-летний мальчик из Англии поиграл в футбол с Месси на карибском пляже

По словам британского подростка, капитан "Барселоны" вёл себя как обычный папа и радостно играл с детьми.

11-летний Маккензи О'Нил из Северного Лондона провёл отпуск на зависть всем юным фанатам футбола. Подросток отдыхал с родителями на карибском острове Антигуа, когда заметил неподалеку капитана "Барселоны" Лионеля Месси с семьей. Мальчик начал пинать мяч рядом, и отец футболиста предложил ему присоединиться к чете Месси.

— Мы 45 минут играли с Месси и его сыновьями. Тьяго (шестилетний сын Лионеля — прим.ред) — фантастический для своих лет игрок, он не стеснялся пинать мяч. Играть с Лео было очень весело. Он вёл себя как обычный папа. Я понял, что Месси очень нравилось видеть, как его сын играет с другими детьми. Потом мы вышли в море на маленькой лодке и провели много времени купаясь. Месси поднимал меня на плечи, — цитирует Маккензи аргентинская газета Ole.

SIMPLEMENTE MESSI: Leo disfruta de sus vacaciones, pero siempre tiene un tiempo para sus fanáticos. pic.twitter.com/r38dhwU1So — SportsCenter (@SC_ESPN) July 19, 2019

Мальчик рассказал, что Месси не давал ему никаких футбольных советов, потому что не говорит по-английски. Переводчиком выступала супруга футболиста Антонелла.

Отметим, что на днях другого мальчика порадовал ещё один пятикратный обладатель "Золотого мяча" — Криштиану Роналду. Португалец отбил юному фанату "пять", сфотографировался с ним и позволил досмотреть игру с скамейки запасных. Однако закончиться всё могло печальнее.

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