Прыгунья Гатауллина — о пледе вместо флага: Взяла первое, что попалось под руку

19-летняя российская прыгунья с шестом рассказала, почему пробежалась с пледом на круге почёта.

Так как российские спортсмены выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе, легкоатлетка Аксана Гатауллина после победы на юниорском чемпионате мира совершила круг почёта с пледом в руках. Как призналась сама прыгунья, это первое, что ей попалось под руку.

— Это были эмоции и желание поделиться радостью победы со зрителями. Конечно, очень хотелось отпраздновать победу с российским флагом в руках. К сожалению, такой возможности мы сейчас лишены, — приводит слова Гатауллиной сайт ВФЛА. — Взяла первое, что попалось под руку. Так случилось, что это оказался плед.

Также прыгунья призналась, что никакой политической подоплёки в её поступке не было.