Жена Малафеева — о заплыве в Босфоре: Муж не сомневался, что я справлюсь

— Екатерина, расскажите, пожалуйста, как вы решили переплыть Босфор?
— Вообще, этот год достаточно насыщенный у меня. Седьмого апреля, в свой день рождения, я прошла первый для себя марафон в 42 км. Готовилась к нему три месяца. После этого героические поступки продолжились и дальше. Захотелось пройти половинку Ironman. Её я успешно прошла в Сочи.
Меня всегда привлекали какие-то межконтинентальные мероприятия, но именно плавание меня всегда подводило, это было для меня слабым звеном. Чтобы вырасти в этом, мне захотелось бросить себе какой-то вызов. И вот я решилась переплыть Босфор.
— Долго готовились к Босфору?
— Научилась хорошо плавать я совсем недавно. Только в мае я полноценно поплыла, у меня это хорошо стало получаться. Тогда и почувствовала в себе силы, начала активно тренироваться. Уехала с детьми в Испанию специально за месяц до Босфора, чтобы у меня была накоплена определённая база занятий в открытой воде.
Плюс у меня есть друзья, с которыми мы это делаем вместе. Это гораздо интереснее, чем просто ходить по ресторанам и барам развлекаться. Мы любим преодолевать себя!
— Как прошёл сам заплыв? Течение было сильным?
— В первый день, когда мы туда приехали, нам устроили тренировку, чтобы почувствовать, опробовать течение. Мне казалось, течение я уже точно знаю, в Средиземном море я же заранее тренировалась, но нет... Ничего подобного с этим не сравнится! Тебя закидывает в воду, ты ощущаешь, что ты подвластен стихии, тебя уносит куда-то. Если ты пытаешься бороться, то ты просто стоишь на месте, у тебя кончаются силы. Нет никакого желания плыть! В этом году, кстати, было очень много тех, кого снимали и кто снимался.
Какой бы ты ни был профессиональный пловец, тебе или повезёт, или нет. Важно прислушиваться к рекомендациям, которые дают перед самим заплывом, — нужно держаться середины Босфора, мостов и так далее. Если их слушать и чувствовать холодную воду, то всё получится. Самое главное правило: если ты чувствуешь холодную воду, значит, ты попал в течение. Оно, кстати, дополнительно помогает тебе в скорости, подталкивает ближе к финишу.
— Чего советовали опасаться больше всего?
— Есть некоторые точки, такие как тройной круговорот, вот в них нельзя попадать. Рекомендуют даже в таком случае развернуться и плыть обратно на середину, искать холодную воду. По-другому это невозможно.
Ближе в финишу ты ещё попадаешь в большое количество течений, и вот здесь действительно начинается борьба за выживание, борьба с собой. Всех уносит, дежурят лодки. И ты думаешь, не дай бог тебя сейчас начнут снимать!
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Да, да, да! 🙌🏼 Я это сделала за 6:17:05 часов, хотя планировала в 6.30 войти)! Теперь титул 1/2 железного человека в моей копилке👍💪🏻🌟 1,9 км 🏊🏻♀️ 90 км 🚴🏻♀️ 21.1 км 🏃🏻♀️ Горжусь собой, спасибо всем за ваши тёплые слова🙏❤️ @malafeev16ru ты моя самая главная поддержка, люблю😘
— Ваше время — один час и 10 минут. Это хороший показатель. Вы именно к такому времени готовились?
— На самом деле хотела уложиться в один час и 20 или 30 минут, но получилось за 1:10.
— Какие были эмоции на финише, когда вы поняли, что это всё закончилось?
— Не хотелось вылезать из воды! Пару минут просто лежала на воде, смотрела по краям, наслаждалась и кайфовала от того, что я это сделала. Конечно, это непередаваемые эмоции! Стоит это попробовать, если у людей получится купить слот. Это тоже большая лотерея.
— Ещё раз решитесь на такое?
— Да, и я уже выбрала для себя кое-что! Скорее всего, это будет Испания. Здесь тоже есть межконтинентальный заплыв из Европы в Африку. 100% сделаю это в следующем году.
— Что вам сказал муж Вячеслав? Как он вообще отпустил вас на такое?
— (Смеётся.) Мой муж спортсмен с великим прошлым, он легенда. И он точно знает, насколько важно добиваться поставленных целей. Когда я ему сказала ещё полгода назад, купив слот на Босфор, что это сделаю, он меня поддержал. Даже ходил со мной в бассейн на тренировки, наблюдал со стороны. Уже в день заплыва написал: "Ты чемпион, я знаю. Как выйдешь на берег, просто напиши мне, с каким временем ты сделала это". Ни у него, ни у меня не было сомнений, что я смогу доплыть.
Конечно, поддержка семьи, как супруга, так и детей, очень помогла. Все ждали, звонили, беспокоились. Но всё позади, все счастливы, все получили подарки от мамы, привезла рюкзаки "Босфор".
— По-моему, это вам должны были дарить подарки! Вы такое прошли!
— Мне подарили целый торт из черешни, так как мы в Испании сейчас находимся.