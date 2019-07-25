Жена Малафеева — о заплыве в Босфоре: Муж не сомневался, что я справлюсь

21 июля в Турции состоялся ежегодный межконтинентальный заплыв через Босфор. Одной из участниц была жена известного футболиста, экс-игрока сборной России и петербургского "Зенита" Вячеслава Малафеева Екатерина. Мы расспросили красавицу-спортсменку о том, как всё это проходило.

— Екатерина, расскажите, пожалуйста, как вы решили переплыть Босфор?

— Вообще, этот год достаточно насыщенный у меня. Седьмого апреля, в свой день рождения, я прошла первый для себя марафон в 42 км. Готовилась к нему три месяца. После этого героические поступки продолжились и дальше. Захотелось пройти половинку Ironman. Её я успешно прошла в Сочи.

Меня всегда привлекали какие-то межконтинентальные мероприятия, но именно плавание меня всегда подводило, это было для меня слабым звеном. Чтобы вырасти в этом, мне захотелось бросить себе какой-то вызов. И вот я решилась переплыть Босфор.

— Долго готовились к Босфору?

— Научилась хорошо плавать я совсем недавно. Только в мае я полноценно поплыла, у меня это хорошо стало получаться. Тогда и почувствовала в себе силы, начала активно тренироваться. Уехала с детьми в Испанию специально за месяц до Босфора, чтобы у меня была накоплена определённая база занятий в открытой воде.

Плюс у меня есть друзья, с которыми мы это делаем вместе. Это гораздо интереснее, чем просто ходить по ресторанам и барам развлекаться. Мы любим преодолевать себя!

— Как прошёл сам заплыв? Течение было сильным?

— В первый день, когда мы туда приехали, нам устроили тренировку, чтобы почувствовать, опробовать течение. Мне казалось, течение я уже точно знаю, в Средиземном море я же заранее тренировалась, но нет... Ничего подобного с этим не сравнится! Тебя закидывает в воду, ты ощущаешь, что ты подвластен стихии, тебя уносит куда-то. Если ты пытаешься бороться, то ты просто стоишь на месте, у тебя кончаются силы. Нет никакого желания плыть! В этом году, кстати, было очень много тех, кого снимали и кто снимался.

Какой бы ты ни был профессиональный пловец, тебе или повезёт, или нет. Важно прислушиваться к рекомендациям, которые дают перед самим заплывом, — нужно держаться середины Босфора, мостов и так далее. Если их слушать и чувствовать холодную воду, то всё получится. Самое главное правило: если ты чувствуешь холодную воду, значит, ты попал в течение. Оно, кстати, дополнительно помогает тебе в скорости, подталкивает ближе к финишу.

— Чего советовали опасаться больше всего?

— Есть некоторые точки, такие как тройной круговорот, вот в них нельзя попадать. Рекомендуют даже в таком случае развернуться и плыть обратно на середину, искать холодную воду. По-другому это невозможно.

Ближе в финишу ты ещё попадаешь в большое количество течений, и вот здесь действительно начинается борьба за выживание, борьба с собой. Всех уносит, дежурят лодки. И ты думаешь, не дай бог тебя сейчас начнут снимать!

— Ваше время — один час и 10 минут. Это хороший показатель. Вы именно к такому времени готовились?

— На самом деле хотела уложиться в один час и 20 или 30 минут, но получилось за 1:10.

— Какие были эмоции на финише, когда вы поняли, что это всё закончилось?

— Не хотелось вылезать из воды! Пару минут просто лежала на воде, смотрела по краям, наслаждалась и кайфовала от того, что я это сделала. Конечно, это непередаваемые эмоции! Стоит это попробовать, если у людей получится купить слот. Это тоже большая лотерея.

— Ещё раз решитесь на такое?

— Да, и я уже выбрала для себя кое-что! Скорее всего, это будет Испания. Здесь тоже есть межконтинентальный заплыв из Европы в Африку. 100% сделаю это в следующем году.

— Что вам сказал муж Вячеслав? Как он вообще отпустил вас на такое?

— (Смеётся.) Мой муж спортсмен с великим прошлым, он легенда. И он точно знает, насколько важно добиваться поставленных целей. Когда я ему сказала ещё полгода назад, купив слот на Босфор, что это сделаю, он меня поддержал. Даже ходил со мной в бассейн на тренировки, наблюдал со стороны. Уже в день заплыва написал: "Ты чемпион, я знаю. Как выйдешь на берег, просто напиши мне, с каким временем ты сделала это". Ни у него, ни у меня не было сомнений, что я смогу доплыть.

Конечно, поддержка семьи, как супруга, так и детей, очень помогла. Все ждали, звонили, беспокоились. Но всё позади, все счастливы, все получили подарки от мамы, привезла рюкзаки "Босфор".

— По-моему, это вам должны были дарить подарки! Вы такое прошли!

— Мне подарили целый торт из черешни, так как мы в Испании сейчас находимся.