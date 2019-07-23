Преемник Роналду усилит клуб Головина

Переход португальского нападающего Андре Силвы из "Милана" в "Монако" — практически решённый вопрос.

Нападающий итальянского "Милана" Андре Силва близок к переходу в "Монако". Об этом сообщают сразу несколько источников. По словам журналиста Мохамеда Бухафси , португалец уже завершает медицинское обследование в клубе из княжества.

Сумма трансфера составит 25–30 миллионов евро. Игрок подпишет соглашение сроком на пять лет.

23-летний Силва прошедший сезон провёл в испанской "Севилье" на правах аренды. В 40 матчах он забил 11 голов и записал на свой счёт три голевыё передачи. В своё время Криштиану Роналду назвал Силву своим преемником в сборной Португалии.

"Монако", за который выступает россиянин Александр Головин, в прошлом сезоне избежал вылета из элитного дивизиона в последний момент, финишировав на спасительном 17-м месте.