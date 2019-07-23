Загитова показала "зрелое женское" катание под песню "Я ухожу"

Олимпийская чемпионка продемонстрировала фрагмент короткой программы, с которой будет выступать в грядущем сезоне.

Новый сезон в фигурном катании стартует уже совсем скоро, и спортсмены не перестают радовать поклонников анонсами своих новых программ. Олимпийская чемпионка Алина Загитова недавно рассказала, что предстанет в образе Клеопатры в произвольной программе, а короткую будет катать под композицию израильской певицы Ясмин Леви — Me Voy (Я ухожу). Теперь фигуристка в своём инстаграме протизерила часть своего выступления.

В минутный ролик Загитова не включила ни одного прыжка, зато продемонстрировала несколько интересных вращений, в том числе ласточку и бильман. Фанаты фигуристки отметили чувственное исполнение и то самое "зрелое женское" катание, о котором было много дискуссий в прошлом сезоне на волне успеха юных спортсменок, исполняющих четверные прыжки.

Первые турниры из категории "Челленджер" сезона 2019/2020 пройдут уже в начале сентября.