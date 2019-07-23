28-летний боксёр Дадашев скончался после страшной травмы в США

Российский боксёр Максим Дадашев скончался от последствий тяжёлой травмы, полученной во время боя в США. Информацию о гибели спортсмена Лайфу подтвердил его бывший тренер Руслан Дотдаев.

— Позвонили его друзья из Америки и сказали, что Максима не стало, — подтвердил он.

Как сообщал Лайф, Дадашев получил серьёзную травму мозга во время поединка в США. Тренер россиянина Джеймс Бадди Макгирт посчитал, что продолжение боя будет опасно для здоровья его подопечного, так и оказалось.

Спортсмену пришлось делать трепанацию черепа. Федерация бокса России пообещала взять на себя все расходы, связанные с лечением спортсмена. После операции боксёр находился в искусственной медикаментозной коме.