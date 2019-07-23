Матчи РПЛ начнутся с минуты молчания после гибели детей в Хабаровском крае

Представители Российской премьер-лиги приносят родным и близким погибших соболезнования.

Третий тур Российской премьер-лиги начнётся с минуты молчания. Все восемь запланированных матчей будет предварять церемония почтения памяти детей, погибших при пожаре в Хабаровском крае.

— Российская премьер-лига выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших. В этот трудный час мы с вами — крепитесь, — говорится на сайте РПЛ.

Напомним, 22 июля в оздоровительном лагере на территории ГК "Холдоми" в Хабаровском крае произошёл пожар, в результате которого погибли четверо детей. По одной из версий, возгорание могло начаться из-за обогревателя в палатке, в частности из-за оставленных на нём футболки или полотенца. С 24 июля в регионе будет объявлен траур по погибшим.