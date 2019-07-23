Комментатор бокса — о смерти Дадашева: Он был в расцвете сил и радовал победами

Всё боксёрское сообщество выражает соболезнования в связи с гибелью молодого спортсмена.

Сегодня стало известно о смерти 28-летнего российского боксёра Максима Дадашева. Спортсмен получил серьёзную травму мозга во время поединка в США. Профильное сообщество не может поверить в случившееся и скорбит по Максиму.

— Это, безусловно, ужасная трагедия. Максим был в расцвете сил, подающий надежды спортсмен высочайшего класса, который радовал своими победами фанатов не только в России, но и за границей. Всё спортивное сообщество выражает соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами, — сказал Лайфу мастер спорта по боксу, спортивный эксперт и комментатор бокса на канале "Матч ТВ" Святослав Шталь.

Максим Дадашев провёл за карьеру 14 поединков и потерпел всего одно поражение, в котором и получил травму, ставшую в итоге смертельной.

Дадашев получил серьёзную травму мозга во время поединка в США 19 июля. Тренер россиянина Джеймс Бадди Макгирт посчитал, что продолжение боя будет опасно для здоровья его подопечного, так и оказалось.

Спортсмену пришлось делать трепанацию черепа. Федерация бокса России пообещала взять на себя все расходы, связанные с лечением спортсмена. После операции боксёр находился в искусственной медикаментозной коме.