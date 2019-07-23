Боксёр Ковалёв — о гибели Дадашева: У меня это не укладывается в голове

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Фото © instagram/dadashev__m

Прославленный российский боксёр в социальной сети также призвал всех беречь себя.

Боксёр Сергей Ковалёв выразил свои соболезнования семье 28-летнего боксёра Максима Дадашева, который скончался после тяжёлой травмы, полученной на ринге.

— Покойся с миром, Максим. Искренние соболезнования родным и близким. У меня в голове не укладывается эта ужасная новость. Берегите себя, — написал Ковалёв.

Всего несколько месяцев назад Ковалёв и Дадашев встречались в США. Максим даже публиковал их совместную фотографию в своём инстаграме.

Также гибель молодого боксёра прокомментировал и Николай Валуев. Комментатор Святослав Шталь в разговоре с Лайфом отметил, что на Дадашева возлагались большие надежды.

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