У "Барселоны" украли "будущего Месси"

16-летний воспитанник каталонского клуба Хави Симонс продолжит карьеру во французском ПСЖ.

16-летний капитан юношеской команды "Барселоны" Хави Симонс перешёл в ПСЖ. Голландец, названный в честь легенды клуба Хави, считается главным талантом среди юниоров всего мира. В Каталонии были уверены, что он станет новым лидером команды, когда Лионель Месси завершит карьеру. Однако теперь голландец подписал контракт с ПСЖ до 2022 года.

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Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée de @xavisimons au sein du club 😊



Le milieu de terrain néerlandais a signé un contrat professionnel dont la durée s’étire jusqu’au 30 juin 2⃣0⃣2⃣2⃣ 👏



🔴🔵 #ICICESTPARIS pic.twitter.com/Om8oX4pjW5 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 23, 2019

Несмотря на то что Симонс ещё даже не дебютировал во взрослом футболе, он уже звезда. У парня — 1,7 млн подписчиков в "Инстаграме" (больше, чем у любого российского футболиста) и четыре юношеских "Золотых мяча".

Причиной неожиданного для многих трансфера называют агента игрока Мино Райолу — одного из самых влиятельных людей в своём деле. Он представляет интересы Поля Погба, Златана Ибрагимовича, Генриха Мхитаряна, Маттейса де Лигта и других звёзд футбола.

Этот переход продолжил трансферную войну "Барселоны" и ПСЖ. Ранее французы отказались продавать испанцам Марко Верратти, купили Неймара и обвинили "Барсу" в тайных переговорах с Адрианом Рабьо.