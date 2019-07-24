У "Барселоны" украли "будущего Месси"

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16-летний воспитанник каталонского клуба Хави Симонс продолжит карьеру во французском ПСЖ.

16-летний капитан юношеской команды "Барселоны" Хави Симонс перешёл в ПСЖ. Голландец, названный в честь легенды клуба Хави, считается главным талантом среди юниоров всего мира. В Каталонии были уверены, что он станет новым лидером команды, когда Лионель Месси завершит карьеру. Однако теперь голландец подписал контракт с ПСЖ до 2022 года.

Несмотря на то что Симонс ещё даже не дебютировал во взрослом футболе, он уже звезда. У парня — 1,7 млн подписчиков в "Инстаграме" (больше, чем у любого российского футболиста) и четыре юношеских "Золотых мяча".

Причиной неожиданного для многих трансфера называют агента игрока Мино Райолу — одного из самых влиятельных людей в своём деле. Он представляет интересы Поля Погба, Златана Ибрагимовича, Генриха Мхитаряна, Маттейса де Лигта и других звёзд футбола.

Этот переход продолжил трансферную войну "Барселоны" и ПСЖ. Ранее французы отказались продавать испанцам Марко Верратти, купили Неймара и обвинили "Барсу" в тайных переговорах с Адрианом Рабьо.

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