Хабиб поднялся в рейтинге лучших бойцов UFC, но он всё ещё не первый

Российского чемпиона опережает только 40-летний американский тяжеловес Дэниэл Кормье.

В UFC опубликовали обновлённый рейтинг бойцов. В отдельных дивизионах изменений в топе не произошло: чемпионы, как и главные претенденты на титул, остались на своих местах. А вот в общем рейтинге, так называемом P4P, где по списку расставляют всех бойцов (независимо от весовых категорий), есть важная перестановка. Хабиб Нурмагомедов сместил полутяжа Джона Джонса и стал главным преследователем 40-летнего американского тяжеловеса Дэниэла Кормье.

Соперник Хабиба по ближайшему бою Дастин Порье поднялся и вовсе на две позиции: теперь он занимает восьмое место в рейтинге.

Самого значительного прогресса добился Леон Эдвардс, который в полусреднем дивизионе скакнул на восемь позиций вверх и теперь занимает четвёртое место.