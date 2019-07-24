Смертельный раунд. Кто виноват в смерти боксёра Дадашева?

Смерть после травмы на ринге 28-летнего российского боксёра Максима Дадашева стала шоком не только для профильного сообщества. Молодой и подающий надежды спортсмен, для которого единственное в карьере поражение стало в итоге смертельным, ушёл из жизни, оставив много вопросов о роковом поединке. Лайф — о том, кого винить в смерти Максима Дадашева.

— Макс, я останавливаю бой, окей? Я собираюсь остановить бой. Макс, я остановлю это. Макс, ты пропустил много. Ты пропустил слишком много. Пожалуйста, Макс, пожалуйста. Дай мне сделать это. Окей? Окей? Посмотри на меня. Пожалуйста. Ты пропустил слишком много, Макс. Если не я, то это сделает рефери. Ты понимаешь меня? Если я не остановлю, бой остановит рефери. Пожалуйста, пожалуйста, Макс. Давай, Макс, пожалуйста, — это последние слова, которые Максим Дадашев услышал на ринге. Тренер боксёра Бадди Макгирт был единственным человеком из его команды, который настаивал на том, чтобы Дадашев не продолжал бой.

This is a mark of a great trainer, one that knows his warrior at war 🥊 a trainer has to love his fighter enough to make a crucial call sometimes saving him from his very self. Great call Buddy @buddymcgirtboxing prayers up for this young warrior #speedyrecovery #toughsport 🙏🏾 pic.twitter.com/cKljvTKOgt — The Magic Man 🎩 (@AntonioTarver) July 20, 2019

Сам Максим никак толком не отреагировал. Он то ли не мог, то ли не хотел смотреть тренеру в глаза и ничего не говорил. Единственная реакция Дадашева — это слегка отрешённый взгляд и лёгкое "отрицательное" мотание головой. Наверняка он понимал, что продолжать уже не может. Но сдаваться было не в его стиле.

В итоге поединок был остановлен, боксёра тут же увезли в больницу, где он скончался через три дня после трепанации черепа. А сейчас многие, в том числе и прославленные чемпионы, например, Костя Цзю, уверены, что в смерти боксёра виноват тренер.

— Как такое произошло? Может, было обезвоживание организма или ещё что. Тренер должен был почувствовать этот момент и вовремя остановить бой, — сказал Цзю в интервью Sport24.

Однако по факту тренер именно это и сделал. К моменту, когда бой был остановлен, Дадашев действительно уступал в счёте своему сопернику, однако вплоть до девятого раунда он сохранял шансы на победу.

То есть, когда наступил критический момент, тренер остановил бой. Если точка невозврата настала раньше, то ненамного, и в динамике поединка определить это было сложнее, чем постфактум.

Ещё один закономерный вопрос: куда же смотрел рефери? Однако, как и отметил Бадди Макгирт, судья тоже был готов остановить бой, но формальной причины для этого не было. Прекратить поединок можно было, если бы Дадашев регулярно оказывался в нокдауне или пропускал удары, не оказывая никакого сопротивления. Однако на деле картина была совсем иной. Российский боксёр действительно много позволял оппоненту, однако регулярно, пусть и не так мощно, отвечал на атаки Сабриеля Матиаса.

То есть и тренер Дадашева, и судья понимали: ещё чуть-чуть и нужно прекращать бой. Но если судья ограничен правилами и должен соблюдать формальности, то тренер имеет возможность досрочно прекратить поединок, если видит, что его подопечный просто не в состоянии оказать достойное сопротивление. Что Бадди Макгирт и сделал.

Однако ни тренер, ни рефери не могли оказаться в шкуре самого Дадашева и понять его состояние. Никто, кроме самого Максима и его семьи, не мог знать, что этот бой может стать для него последним. Дело в том, что он уже получал тяжёлую травму головы, и повторение истории могло оказаться фатальным. Он это понимал, но не бросил бокс, потому что не видел для себя иного занятия.

— У него был перерыв — после победного чемпионата России — 2007. Плюс возникли проблемы со здоровьем, с головой. В один момент он потерял сознание и оказался в реанимации. Но его откачали, всё нормально. Только пропускать удары было нельзя уже. Об этом знали только близкие. Поэтому отошёл от бокса и начал работать. Жизненная ситуация вынудила его перебраться в США. Сначала поехал туда один, в Питере осталась жена. Потом и она туда переехала, ребёнок родился. Надо было зарабатывать, а что он лучше всего умел? Боксировать. Начал тренироваться и выступать. Думали, что со здоровьем уже всё нормально и он полностью восстановился, — рассказал Sports.ru бывший чемпион Absolute Championship Berkut (ACB) в тяжёлом весе и друг Дадашева Денис Гольцов.

То есть Дадашев сознательно пошёл на риск, который стоил ему жизни. Боксёр, который не потерпел до этого боя ни одного поражения и уверенно шёл к чемпионскому титулу, поставил на карту своё здоровье и проиграл. Теперь жене и ребёнку остаётся только скорбеть.

Соболезнования семье и близким Дадашева в числе прочих выразил его тренер Бадди Макгирт. Он был ближе всех к Максиму, когда тот пропускал роковые удары. Тренер понимал, что нужно спасать подопечного, и пытался до него достучаться, но о фатальном исходе он вряд ли мог думать. Теперь, узнав все обстоятельства, остаётся только сожалеть и пытаться не допустить такого в будущем.

— Ужасно себя чувствую, я в полном отчаянии после этой новости, сожалею о нем и соболезную его семье. Он был отличным боксёром, мне хотелось бы иметь двух таких же боксёров, как он, Максим был лучшим, он был потрясающим человеком и трудолюбивым спортсменом. Мы все будем по нему скучать. Впредь боксёрам нужно быть намного строже с медицинскими тестами, обследованиями, которые они проходят, спортсменам следует внимательнее относиться к этому, — сказал Макгирт в интервью ТАСС.

Дадашев был безупречным боксёром, но его стремление к победе любой ценой в итоге заставило заплатить самую большую из возможных. Но стоило ли оно того?