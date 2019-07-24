Футболист-гей испугался делать каминг-аут

Профессиональный игрок заявил, что переоценил свои силы и не готов пока открыться миру.

В Англии ждали каминг-аута от профессионального футболиста, однако он не состоялся. Игрок Чемпионшипа завёл специальный твиттер The Gay Footballer, в котором анонсировал, что 24 июля он откроется миру. Однако игрок написал, что не готов к этому, и удалил аккаунт.

— Я думал, что я сильнее, но был неправ. Называйте меня как хотите, унижайте меня и высмеивайте, я не могу это изменить, но я также недостаточно силён, чтобы сделать это. Просто помните, что у меня есть чувства. Я не могу никого убедить, но это не обман. Я бы не стал этого делать, — цитирует игрока BBC.

Ранее игрок уже раскрыл свою ориентацию семье и клубу, за который он выступает.