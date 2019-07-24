Игрок "Реала" остался без футбола на целый сезон из-за нелепой травмы

У испанца Марко Асенсио диагностирован разрыв передней крестообразной связки и внешнего мениска.

Товарищеские матчи продолжают выбивать футболистов из колеи. На этот раз в роли пострадавшего оказался полузащитник "Реала" Марко Асенсио. Испанец буквально на ровном месте получил серьёзную травму и рискует пропустить весь футбольный сезон.

A close look at Asensio's injury that may force Zidane to eat his own words and keep Gareth Bale... pic.twitter.com/B5eIRFeEww — Douglas (@iamdouglaseze) July 24, 2019

Во время матча Международного кубка чемпионов против "Арсенала" Асенсио неудачно наступил на ногу в борьбе с форвардом канониров — Пьером-Эмериком Обамеянгом. Испанца унесли на носилках, он не сдерживал слёз, понимая серьёзность повреждения.

First tests on Asensio indicate a torn ACL in his left knee. [Marca] pic.twitter.com/ijqrhM5Eyy — Real Madrid Info (@RMadridInfo) July 24, 2019

Врачи клуба подтвердили опасения. По результатам обследования у футболиста выявили разрыв передней крестообразной связки и внешнего мениска левого колена. В ближайшее время Асенсио ждёт операция. Период восстановления, по предварительным оценкам, может занять 8−9 месяцев.

При этом в игре с "Арсеналом" Асенсио был одним из лучших. На его счету — красивый мяч в ворота лондонской команды.

Asensio just scored a beauty as always 😍😍😍pic.twitter.com/WUZQqbGOet — The Ajebutter of Lagos 🏅 (@AjebutterLife) July 24, 2019

Испанские СМИ ранее сообщали, что Асенсио во время предсезонной подготовки впечатлил главного тренера "Реала" Зинедина Зидана, француз рассматривал испанца в качестве игрока основного состава.

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