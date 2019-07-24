Самый дорогой защитник мира забил в свои ворота в первом матче за "Ювентус"

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Карьера голландца Маттейса де Лигта в туринской команде началась не самым лучшим образом.

Новичок "Ювентуса" Маттейс де Лигт неудачно начал карьеру в туринском клубе. 19-летний голландец уже на десятой минуте своего дебютного матча за "старую синьору" отметился автоголом. Де Лигт перенаправил мяч в свои ворота после подачи углового и вывел "Интер" вперёд.

Отметим, что трансфер из "Аякса" в "Ювентус" сделал Маттейса самым дорогим защитником в истории футбола. Туринцы заплатили амстердамцам за 19-летнего игрока 85,5 миллиона евро. Это почти на миллион евро побило рекорд, который удерживал другой игрок сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк, перебравшийся из "Саутгемптона" в "Ливерпуль" за 84,65 миллиона евро.

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