19-летний венгр побил десятилетний рекорд легендарного пловца Фелпса

WR alert!! 🚨🚨🚨🚨

Kristof Milak sets a World Record stopping the clock in 1:50.73 in the 200m Butterfly! 🇭🇺

He beats @MichaelPhelps record from 2009! CONGRATS, Kristof! 💪💦🏊‍♂️#FINAGwangju2019 pic.twitter.com/XOTJaeEiwe