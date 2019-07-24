19-летний венгр побил десятилетний рекорд легендарного пловца Фелпса

Криштоф Милак установил новый мировой рекорд в плавании на дистанции 200 метров баттерфляем.

На чемпионате мира по водным видам спорта в Южной Корее на дистанции 200 метров баттерфляем золото завоевал венгр Криштоф Милак. 19-летний спортсмен впервые стал чемпионом мира. Более того, ему удалось побить мировой рекорд легендарного американца Майкла Фелпса на этой дистанции. Время Милака — 1:50:73. Достижение Фелпса, установленное в 2009 году, — 1:51,51.

WR alert!! 🚨🚨🚨🚨

Kristof Milak sets a World Record stopping the clock in 1:50.73 in the 200m Butterfly! 🇭🇺

He beats @MichaelPhelps record from 2009! CONGRATS, Kristof! 💪💦🏊‍♂️#FINAGwangju2019 pic.twitter.com/XOTJaeEiwe — FINA (@fina1908) July 24, 2019

В активе Милака уже есть серебро чемпионата мира 2017 года и золото чемпионата Европы 2018 года.

Фелпс — единственный в истории спорта 23-кратный олимпийский чемпион, чемпионаты мира он выигрывал 26 раз. До этого момента на его счету было семь действующих мировых рекордов, теперь их осталось шесть.