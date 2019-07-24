Призёр чемпионата России по боксу скончался в Череповце

Точные причины смерти боксёра в настоящий момент не установлены, похороны состоятся завтра.

В Череповце скончался 36-летний боксёр Артём Игнатьев. Об этом сообщает Федерация бокса России. Игнатьев — чемпион России и серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров. На взрослом уровне он выиграл бронзу чемпионата страны.

В последнее время Игнатьев уже не участвовал в соревнованиях, он тренировал детей и занимался судейством. Собирался стать рефери международной категории. Завтра, 25 июля, в Череповце пройдёт прощание с боксёром.

Напомним, накануне в США после трепанации черепа скончался российский боксёр Максим Дадашев. Во время поединка он получил серьёзную травму мозга, которая в итоге привела к его смерти.

Смертельный раунд. Кто виноват в смерти боксёра Дадашева?