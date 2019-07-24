Экс-тренеры сборной России объяснили, зачем вступились за "главного вора" страны

По словам Бориса Игнатьева, Олег Шишканов очень многое сделал и продолжает делать для футбола.

Сегодня в Мосгорсуд обратилось множество известных людей с просьбой смягчить меру пресечения "вору в законе" Олегу Шишканову. Большинство из вступившихся — люди, связанные с футболом, ведь Шишкан очень любит этот вид спорта и даже какое-то время был известен в качестве владельца ФК "Сатурн" из Раменского.

— Он меня пригласил в "Сатурн", он тогда был главным действующим лицом, отвечал за то, что происходит вокруг команды, внутри команды. Он делал всё возможное, чтобы команда стояла на плаву, была боеспособна. Он помогал и финансировал команду, типичный футбольный человек: и разбирается, и сам играет. Я его с этих позиций очень хорошо знаю, и у него до сих пор ветераны играют, он человек с меценатскими наклонностями. Если я завтра ему скажу, что у меня с деньгами плохо, он обязательно откликнется и поможет. Когда я узнал про эти обвинения, я просто не поверил и, конечно же, подписал ходатайство, — рассказал Лайфу бывший главный тренер сборной России и "Сатурна" Борис Игнатьев.

Не стал отрицать наличие своей подписи и ещё один бывший тренер национальной команды Михаил Гершкович. Однако подробно обозначить свою позицию он отказался.

— Да, я подписал. Но если кто-то не понимает почему, мне нечего тут объяснять, — ответил Лайфу Михаил Гершкович.

Ранее в распоряжение Лайфа попало обращение публичных персон.

Отметим, что обращение медийных персон не помогло Шишкану, — Мосгорсуд оставил его под арестом в СИЗО до 12 сентября.

Шишканова считают причастным к похищению и убийству в 2012 году депутата Заксобрания Подмосковья Татьяны Сидоровой. Сам он отвергает обвинения, называя их выдумкой. Также криминальный авторитет проходит по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии, по которой ему грозит до 15 лет лишения свободы.