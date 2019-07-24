Машину с семьёй игрока "Локомотива" снесла выехавшая на встречку иномарка

Московский клуб оказывает поддержку юному воспитаннику, его родителям и младшей сестре.

Футболист академии московского "Локомотива" Даниил Секач попал в ДТП под Кисловодском. Как сообщает сайт клуба, инцидент произошёл 19 июля. В машину, в которой игрок 2005 года рождения находился вместе с родителями и младшей сестрой, врезался автомобиль BMW, выехавший на встречную полосу движения. Родители и сестра Даниила попали в реанимацию.

— ФК "Локомотив" оказывает всестороннюю поддержку и будет содействовать всей семье до полной реабилитации. Также ФК "Локомотив" надеется, что расследование данного происшествия будет объективным и виновник происшествия понесёт наказание в рамках действующего законодательства, — говорится в заявлении клуба.

Сейчас взрослые остаются в стационаре, девочка переведена в краевую детскую больницу, а сам Даниил, получивший травмы лицевого отдела черепа, уже находится в Москве.

Отец Даниила Дмитрий Секач — тренер ростовской команды ФК "Арсенал".