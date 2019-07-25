"Краснодар" объявил о трансфере французского футболиста

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Фото © Twitter.com/@FCKrasnodar

Кубанский клуб заявил, что достиг договорённости с "Сент-Этьеном" о трансфере 29-летнего французского полузащитника Реми Кабелля.

Французский клуб "Краснодар" подпишет французского игрока Реми Кабелля, договорённость с которым уже достигнута. Об этом сообщается на официальном сайте.

В ближайшие дни он приедет в Краснодар для прохождения медосмотра и подписания контракта.

Реми Кабелля в разные годы выступал за такие команды, как "Ньюкасл Юнайтед", "Марсель" и "Сент-Этьен".

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