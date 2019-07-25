"Краснодар" объявил о трансфере французского футболиста

Французский клуб "Краснодар" подпишет французского игрока Реми Кабелля, договорённость с которым уже достигнута. Об этом сообщается на официальном сайте.
В ближайшие дни он приедет в Краснодар для прохождения медосмотра и подписания контракта.
⚡За «Краснодар» будет выступать француз Реми Кабелля.— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 25 июля 2019 г.
«Быки» достигли договоренности с «Сент-Этьеном» о переходе полузащитника в стан чёрно-зелёных.
Кабелля в ближайшие два дня прибудет в Краснодар, пройдет мед. обследование, по итогам которого с ним будет подписан контракт. pic.twitter.com/ZNaYv2erQi
Реми Кабелля в разные годы выступал за такие команды, как "Ньюкасл Юнайтед", "Марсель" и "Сент-Этьен".