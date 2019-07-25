Сборная России опустилась на три позиции в рейтинге ФИФА

Первое место в рейтинге ФИФА также занимает сборная Бельгии с 1746 очками. Второе место после победы в Кубке Америки досталось Бразилии (1726), а замкнула тройку лидеров Франция (1718).
Сборная России опустилась с 43-го на 46-е место. У команды Станислава Черчесова 1436 очков.
Топ-10:
- Бельгия (1746 очков)
- Бразилия (1726 очков)
- Франция (1718 очков)
- Англия (1652 очка)
- Уругвай (1637 очков)
- Португалия (1631 очко)
- Хорватия (1625 очков)
- Колумбия (1622 очка)
- Испания (1617 очков)
- Аргентина (1610 очков)