Сборная России опустилась на три позиции в рейтинге ФИФА

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Фото © Станислав Красильников / ТАСС

На официальном сайте Международной федерации футбола опубликовали обновлённый рейтинг национальных команд.

Первое место в рейтинге ФИФА также занимает сборная Бельгии с 1746 очками. Второе место после победы в Кубке Америки досталось Бразилии (1726), а замкнула тройку лидеров Франция (1718).

Сборная России опустилась с 43-го на 46-е место. У команды Станислава Черчесова 1436 очков.

Топ-10:

  1. Бельгия (1746 очков)
  2. Бразилия (1726 очков)
  3. Франция (1718 очков)
  4. Англия (1652 очка)
  5. Уругвай (1637 очков)
  6. Португалия (1631 очко)
  7. Хорватия (1625 очков)
  8. Колумбия (1622 очка)
  9. Испания (1617 очков)
  10. Аргентина (1610 очков)

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