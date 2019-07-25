Сборная России опустилась на три позиции в рейтинге ФИФА

На официальном сайте Международной федерации футбола опубликовали обновлённый рейтинг национальных команд.

Первое место в рейтинге ФИФА также занимает сборная Бельгии с 1746 очками. Второе место после победы в Кубке Америки досталось Бразилии (1726), а замкнула тройку лидеров Франция (1718).

Сборная России опустилась с 43-го на 46-е место. У команды Станислава Черчесова 1436 очков.

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