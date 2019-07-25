Экс-наставник "Арсенала": Слежу за Тулой с Украины по спутниковому телевидению

Сегодня тульская команда впервые в своей истории примет еврокубковый матч. Соперник — азербайджанский клуб "Нефтчи".

Бывший игрок сборной СССР и киевского "Динамо" Леонид Буряк, который тренировал "Арсенал", прокомментировал дебют туляков в Лиге Европы.

— "Арсенал" был первой командой, которая завезла на постсоветское пространство неплохих бразильцев. Одного из них я даже рекомендовал в киевское "Динамо", но не сложилось, — сказал он в интервью "Советскому спорту". — В еврокубки попасть не так просто. Главное, чтобы постепенно команда развивалась. При возможности я внимательно наблюдал по спутниковым каналам за играми. Лига Европы по уровню на порядок выше чемпионата России и Украины, но не удивлюсь, если у команды многое получится.

Также он отметил, что ему нравился "Арсенал" при Божовиче и Кононове.