Фанаты "Марселя" застебали новичка "Динамо", вспомнив его оплошности на поле

Сегодня футбольный клуб "Динамо" объявил о трансфере 25-летнего камерунского нападающего Клинтона Муа Н`Жье, который последние сезоны выступал за "Марсель". Болельщики французского клуба просто завалили пост столичного клуба в социальной сети комментариями об этом трансфере. Большинство благодарило российский клуб за то, что купили его.
Худший игрок в мире, здесь нет шуток
Пользователь @Brian_Mvila
Сильно противоречивый игрок
Пользователь @mohammedali_93
Спасибо большое, "Динамо"! Удачи вам!
Пользователь @Beye13
По крайней мере, теперь я знаю, что на этой земле существует Бог
Пользователь @BekesiJoel
Публиковались и такие благодарности.
July 25, 2019
July 25, 2019
Фанаты даже показали видео с оплошностями новичка бело-голубых.
Eh mercé 👍🏻😉😂 pic.twitter.com/T4tz8xvvW4— Ⓜ️axime 🔴 🇮🇹 (@OMaxime7713) July 25, 2019
Напомним, что камерунец подписал контракт с "Динамо" сроком на четыре года.