Фанаты "Марселя" застебали новичка "Динамо", вспомнив его оплошности на поле

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В твиттере московского "Динамо" под публикацией с объявлением о переходе камерунца Клинтона Муа Н`Жье начали активно писать французские фанаты.

Сегодня футбольный клуб "Динамо" объявил о трансфере 25-летнего камерунского нападающего Клинтона Муа Н`Жье, который последние сезоны выступал за "Марсель". Болельщики французского клуба просто завалили пост столичного клуба в социальной сети комментариями об этом трансфере. Большинство благодарило российский клуб за то, что купили его.

Худший игрок в мире, здесь нет шуток

Пользователь @Brian_Mvila

Сильно противоречивый игрок

Пользователь @mohammedali_93

Спасибо большое, "Динамо"! Удачи вам!

Пользователь @Beye13

По крайней мере, теперь я знаю, что на этой земле существует Бог

Пользователь @BekesiJoel

Публиковались и такие благодарности.

Фанаты даже показали видео с оплошностями новичка бело-голубых.

Напомним, что камерунец подписал контракт с "Динамо" сроком на четыре года.

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