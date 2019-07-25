Из подвала в Европу. "Арсенал" восславил самого преданного игрока

Болельщики тульского "Арсенала" тщательно подготовились к старту команды в Лиге Европы. Перед началом игры с бакинским "Нефтчи" они растянули особенный баннер. Он посвящён голкиперу Михаилу Левашову, который прошёл с командой путь от любительской лиги до дебюта в еврокубках.
Лондон, жди! Тула ворвалась в еврокубки! #АрсеналНефтчи pic.twitter.com/7djJyPKvmH— Life | Спорт (@sport_lf) July 25, 2019
Левашов родился в Тульской области, он играет за "Арсенал" с 2012 года.
Матч с "Нефтчи" проходит в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы.