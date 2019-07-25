Тульский "Арсенал" встретил Лигу Европы полным стадионом

В эти минуты футбольный клуб "Арсенал" из Тулы дебютирует в еврокубках. Для местных болельщиков это настоящее событие. Они заполнили трибуны практически до отказа и невероятно яростно поддерживают свою команду.
Чисто тульская шиза! #АрсеналНефтчи pic.twitter.com/OnmdPLIX7Q— Life | Спорт (@sport_lf) July 25, 2019
Болельщики перед игрой развернули баннер в честь Михаила Левашова, а затем принялись скандировать непрекращающиеся кричалки и распевать песни с призывами к любимой команде.
В середине первого тайма сумасшедшая поддержка даже дала свои плоды, и "Арсенал" открыл счёт, однако гол не был засчитан.
Напомним, "Арсенал" играет с бакинским "Нефтчи" во втором квалификационном раунде Лиги Европы. Пока счёт не открыт, 0:0, идёт первый тайм.