Тульский "Арсенал" встретил Лигу Европы полным стадионом

Не до конца заполненными остались только гостевые сектора, в остальном присутствовало ощущение аншлага.

В эти минуты футбольный клуб "Арсенал" из Тулы дебютирует в еврокубках. Для местных болельщиков это настоящее событие. Они заполнили трибуны практически до отказа и невероятно яростно поддерживают свою команду.

Болельщики перед игрой развернули баннер в честь Михаила Левашова, а затем принялись скандировать непрекращающиеся кричалки и распевать песни с призывами к любимой команде.

В середине первого тайма сумасшедшая поддержка даже дала свои плоды, и "Арсенал" открыл счёт, однако гол не был засчитан.

Напомним, "Арсенал" играет с бакинским "Нефтчи" во втором квалификационном раунде Лиги Европы. Пока счёт не открыт, 0:0, идёт первый тайм.