"Тульская пушка" не стрельнула. "Арсенал" дебютировал в ЛЕ с поражения

"Арсенал" 90 минут пытался забить гол в ворота "Нефтчи", но в итоге проиграл в дебютном матче Лиги Европы.

Все футбольные болельщики города-героя Тулы сегодня собрались на стадионе "Арсенал". Повод особенный — дебют местной команды в еврокубках. Фанаты бесновались все 90 минут, подгоняя своих любимцев вперёд. В первом тайме они даже праздновали гол, однако преждевременно: "тульская пушка" дала осечку, и мяч отменили.

Громкие крики болельщиков вынуждали футболистов продолжать атаковать. Однако под самый занавес первого тайма гол неожиданно забила другая команда — бакинский "Нефтчи".

Футболисты "Нефтчи" празднуют гол со своими болельщики под оглушительные крики стадиона "Тула! Тула!"#АрсеналНефтчи pic.twitter.com/OPciKKlp7G — Life | Спорт (@sport_lf) July 25, 2019

Но даже это не сломило гордых туляков. Фанаты продолжали скандировать "Только Тула, только победа!", а игроки "Арсенала" устроили настоящую осаду ворот соперника. Но гола, забитого по всем правилам, Тула в этот вечер так и не дождалась.

"Арсенал" сегодня уступил, но кто точно выиграл, так это тульские болельщики. Они показали, как город-герой готов буквально умирать за родной коллектив. И команда обязана им отплатить. Второй раунд битвы состоится в Баку 1 августа.

Баку ликует, Тула грустит

Но впереди ответная игра! #АрсеналНефтчи pic.twitter.com/DCkr9E049D — Life | Спорт (@sport_lf) July 25, 2019

Лига Европы, 2-й квалификационный раунд.

"Арсенал" (Тула, Россия) — "Нефтчи" (Баку, Азербайджан) — 0:1

Гол: Фредерико 45+1' (0:1).