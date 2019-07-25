"Тульская пушка" не стрельнула. "Арсенал" дебютировал в ЛЕ с поражения

Все футбольные болельщики города-героя Тулы сегодня собрались на стадионе "Арсенал". Повод особенный — дебют местной команды в еврокубках. Фанаты бесновались все 90 минут, подгоняя своих любимцев вперёд. В первом тайме они даже праздновали гол, однако преждевременно: "тульская пушка" дала осечку, и мяч отменили.
Громкие крики болельщиков вынуждали футболистов продолжать атаковать. Однако под самый занавес первого тайма гол неожиданно забила другая команда — бакинский "Нефтчи".
Футболисты "Нефтчи" празднуют гол со своими болельщики под оглушительные крики стадиона "Тула! Тула!"#АрсеналНефтчи pic.twitter.com/OPciKKlp7G— Life | Спорт (@sport_lf) July 25, 2019
Но даже это не сломило гордых туляков. Фанаты продолжали скандировать "Только Тула, только победа!", а игроки "Арсенала" устроили настоящую осаду ворот соперника. Но гола, забитого по всем правилам, Тула в этот вечер так и не дождалась.
"Арсенал" сегодня уступил, но кто точно выиграл, так это тульские болельщики. Они показали, как город-герой готов буквально умирать за родной коллектив. И команда обязана им отплатить. Второй раунд битвы состоится в Баку 1 августа.
Баку ликует, Тула грустит— Life | Спорт (@sport_lf) July 25, 2019
Но впереди ответная игра! #АрсеналНефтчи pic.twitter.com/DCkr9E049D
Лига Европы, 2-й квалификационный раунд.
"Арсенал" (Тула, Россия) — "Нефтчи" (Баку, Азербайджан) — 0:1
Гол: Фредерико 45+1' (0:1).