Танки, пушки и футбол. Тула яростно ворвалась в Лигу Европы

Тульский футбольный клуб "Арсенал" добился небывалых для себя высот, впервые в истории пробившись в еврокубки. Да, пока это только квалификационный раунд Лиги Европы, но даже таких матчей Тула не видела никогда. Как прошёл исторический день для города-героя — в репортаже Лайфа.

Тула — обитель самовара и пряника, но ни то ни другое на въезде в город обнаружить невозможно. Первое, что ты видишь, когда оказываешься здесь, — это ещё одна вещь, которой славен город-герой, — оружие. Много оружия. И повсеместные напоминания о неотъемлемом вкладе Тулы в победу в Великой Отечественной войне.

Детей здесь учат любить малую родину и чтить её историю с малых лет. "Сынок, иди поиграй с пушкой!" Но под тщательным присмотром взрослых, конечно.

Даже рекламные плакаты здесь всё на ту же тематику. Я зависаю у одного из таких минут на десять, надеясь в сменяющемся калейдоскопе из товаров и услуг увидеть хоть словечко о предстоящем футбольном празднике. Но вижу только поздравления ветеранов. Что ж, тоже важно, не поспоришь.

Ну, раз здесь ничего про футбол нет, по пути к стадиону-то уж точно встречу хоть одну афишу! Событие-то историческое всё же. Чтобы перейти дорогу, спускаюсь в подземный переход, а там...

Удивительно, что уличные музыканты пели про "летящего вдаль ангела", а не, например, про Катюшу, которая выходила на высокий и крутой берег. Впрочем, вернёмся. Дальше по дороге снова всё та же история.

А дальше — просто кульминация. Танк...

...и пушка!

Я, конечно, всё понимаю. Чтим память и прививаем правильные ценности. Это важно и нужно. Просто пытаюсь представить себя на месте футбольного болельщика, который впервые оказывается в Туле. Ты приезжаешь на игру, идёшь к стадиону, а тебя встречают танки и пушки. И ладно парни из Баку, они-то в курсе, что к чему, но если "Арсенал" заберётся дальше (чего мы ему и желаем)? Условному фанату "Арсенала", но лондонского, в Туле явно будет не по себе разгуливать по улицам...

Впрочем, чего это я! Хотел футбол — пожалуйста! Криштиану Роналду игриво выглядывает из-за гор мусора и даёт понять, что в Туле есть всё для футбола!

Стадион уже совсем рядом. К нему примыкает некое модное пространство а-ля московский дизайн-завод "Флакон". Но тут ни души. Неужели все уже бегут на стадион?

Так-так-так, вот уже и атрибутику начинают продавать, к арене тянутся первые фанаты. Да здравствует большой футбольный праздник!

До начала матча осталась пара часов, а ажиотажа ни у касс, ни у входа на стадион не наблюдается.

Несмотря на то что организаторы обещали аншлаг на 20-тысячном стадионе, в кассах всё ещё можно купить билеты. Самые дешёвые стоят всего 200 рублей. В Москве даже в кино сходить стоит дороже, не говоря уже про театр. А тут такое зрелище намечается!

Никаких новомодных рентгенов, безопасность в Туле обеспечивают по-олдскульному: "Покажите, что в рюкзаке!" Мой ноутбук, к счастью, подозрений не вызывает, поэтому, получив аккредитацию, смело врываюсь на территорию арены. Здесь, как и положено, зоны интертеймента!

Полтора часа до старта Тулы в еврокубках! #АрсеналНефтчи pic.twitter.com/qtHPprhbef — Life | Спорт (@sport_lf) July 25, 2019

Самые юные болельщики рубятся в футбол, кто постарше — делает то же самое, но уже с геймпадами перед телевизором, а представители старой школы предпочитают настольный вариант. Вот он, футбольный город в футбольной стране. Никаких танков тут уже нет, только мимы, гигантские мячи и наконец-то — самовар! Пряников вот ещё не хватает...

Я просто мечтал увидеть это прянично-самоварное комбо хотя бы в пресс-центре. Всё-таки мы же любим все эти традиционные штучки: встречать с хлебом и солью, есть каравай. А тут же событие международного масштаба, прямо само просится. Тот же красноярский "Енисей" любил презентовать соперникам по РПЛ то варенье, то шишки, то детские сказки. Так, что же нас ждёт в пресс-центре?

Классические бутерброды, классический кулер. Дорого-богато, конечно, но... В общем, мои ожидания — мои проблемы. Идём на футбол!

Герой местных трибун — Михаил Левашов. Это сразу становится понятно, когда он выходит ещё только на разминку. Фанаты любя зовут его Мишей и одобрительно свистят. Почему Левашова так любят? Всё просто: он прошёл вместе с командой огонь, воду и медные трубы! Играл за возрождённый "Арсенал" ещё с любительской лиги и доигрался до еврокубков. Глыба! Именно ему местные ультрас посвятили мощный баннер.

Который, кстати, полностью закрыл всю ложу прессы. Вот бакинцы-то удивились. Впрочем, баннер быстро убрали, чтобы все могли наслаждаться футболом. Ведь именно за этим все здесь и собрались. Туляки тут же принимаются "шизить". И как только эти тысячи людей начинают запевать: "Оружейная столица! Хэй-хэй!" — снова становится страшно. С этими парнями лучше не связываться, у них там танки прямо в центре города припаркованы, они точно не шутят.

Каких-то десять минут — и стадион заполняется практически под завязку. Пустые места только на трибуне, где расположились болельщики бакинского "Нефтчи" — так всегда делают из соображений безопасности. В остальном же — аншлаг. Тульская толпа дикая, но не необузданная. Они яростные, но только в части поддержки своей команды. Весь матч никаких оскорблений, нецензурщины и прочих вещей, которые футбол не красят. Support your local team во всей красе.

Где же, спрашивается, все они были за два, за полтора часа до игры? Просто в Туле болеют по-другому. Чемпионат мира нас приучил к определённой культуре, что за пару часов до игры на стадионе уже какая-то движуха, зрителей развлекают, и сами они не прочь повеселиться. Тула же лишена столичного лоска. В конце концов, четверг — это рабочий день, так что туляки провели его по чёткому расписанию: сначала честно отработали, затем честно отболели.

В плане поддержки своей команды туляки дают фору даже москвичам. На столичных стадионах обычно только фанатская трибуна рьяно гонит вперёд любимый клуб, здесь же слаженно работает абсолютно весь стадион. Даже переклички разных трибун не выглядят как сломавшееся эхо. Всё чётко, как оружейный механизм.

Однако по ходу первого тайма "Арсенал" заставляет фанатов испытать незапланированную гамму чувств. Болельщики начинают ликовать из-за забитого гола, но арбитры его отменяют из-за офсайда.

А вот "Нефтчи" забивает вполне себе по правилам, и футболисты бакинской команды бегут праздновать к своим фанатам. Чем отвечают туляки? Правильно, начинают гнать своих вперёд ещё яростнее!

Футболисты "Нефтчи" празднуют гол со своими болельщики под оглушительные крики стадиона "Тула! Тула!"#АрсеналНефтчи pic.twitter.com/OPciKKlp7G — Life | Спорт (@sport_lf) July 25, 2019

К сожалению для самих себя, гола туляки в этот вечер так и не дожидаются. Баку празднует снова.

Баку ликует, Тула грустит

Но впереди ответная игра! #АрсеналНефтчи pic.twitter.com/DCkr9E049D — Life | Спорт (@sport_lf) July 25, 2019

На послематчевой пресс-конференции главный тренер "Арсенала" Игорь Черевченко честно признаёт недоработки тренерского штаба и называет лишь одну вещь, за которую ему обиднее всего.

Хочу поблагодарить болельщиков — поддержка была сумасшедшая, жаль, что мы их и не порадовали Главный тренер "Арсенала" Игорь Черевченко Фото © L!FE

Да, сегодня ворота соперника оказались для "Арсенала" закрытыми. Но окно в Европу туляки уже прорубили.

Теперь Тулу уже знают. Возможно, даже немного боятся. Это заслуга города и местных фанатов. Осталось теперь и самой команде продемонстрировать свою мощь. Следующая попытка — первого августа в Баку.