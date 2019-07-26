Главные выводы PFL 5: Алиев подерётся с Магомедовым за $1 млн

Сегодня утром, 26 июля, в Нью-Джерси (США) состоялся очередной этап розыгрыша Гран-при Professional Fighters League, откровенно разочаровавший российских любителей смешанных единоборств.

На этот раз в клетку PFL вступило четыре отечественных бойца, но руку лишь одного из них — Ислама Мамедова (18-1-0) — по окончании поединка рефери поднял в качестве победителя. Соперником выступающего в лёгкой весовой категории (70,3 кг) Мамедова стал не самый топовый китайский боец — Иньцан Бао (12-8-0), — каким-то чудом оказавшийся в списке участников Гран-при. Исламу хватило одного раунда, чтобы поймать азиата на "распятье" и завершить дело градом добивающих ударов в голову. Досрочная победа, позволившая одноклубнику Хабиба Нурмагомедова выйти в четвертьфинал PFL.

В плей-офф соперником россиянина станет Лоик Раджабов из Таджикистана, имеющий единственное в карьере поражение по итогам встречи с Рашидом Магомедовым.

В другом четвертьфинале встретятся тот самый Рашид Магомедов (23-4-1) и экс-чемпион Fight Nights Global Ахмед Алиев (18-5-0). Оба дагестанских бойца сегодня проиграли свои поединки, но следует признать, что ни соперник Рашида (Нэйт Эндрьюс), ни Ахмеда (Крис Уэйд) всё же не были сильнее россиян — и судьи откровенно в этих поединках ребят засудили.

В любом случае сегодняшние фиаско никак не сказались на турнирных раскладах — и оба бойца получили право биться в плей-офф. Это будет достаточно интересное противостояние, которое, бесспорно, привлечёт к себе внимание всех российских фанатов. И Рашид Магомедов, и Ахмед Алиев — большие звёзды ММА, а этот поединок станет настоящим праздником для российской индустрии смешанных единоборств!

В полулёгком весе (65,8 кг) в стадию плей-офф вышел Мовлид Хайбулаев (13-0-1), отбившийся сегодня вничью с американцем Андрэ Харрисоном. 31-летнему Быку из Нью-Йорка судьи подарили ничейный результат, но все, кто смотрел это противостояние, наверняка определили, в отличие от людей в чёрном, победителя...

В четвертьфинале Мовлид встретится с ветераном турниров UFC и Bellator Даниэлем Пинедо, который в свою очередь сегодня должен был разделить клетку с Гаджи Рабадановым, но россиянин не смог уложиться в нормативы полулёгкой категории, поэтому поединок был отменён. Рабаданов тоже продолжит поход за один млн долларов, сойдясь в другой части турнирной сетки с фаворитом Гран-при Лэнсом Палмером из США.