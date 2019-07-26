Помогут ли Царукяну в UFC совместные тренировки с будущим соперником Хабиба?

27 июля Ultimate Fighting Championship возвращается в Канаду: в этот вечер на арене Rogers Place в Эдмонтоне состоится номерной ивент UFC 240, на котором чемпион организации в полулёгком весе Макс Холлоуэй проведёт защиту своего титула против 37-летнего Фрэнки Эдгара. А также состоится выступление российского бойца Армана Царукяна.

Макс Холлоуэй (20-4-0) в полулёгком дивизионе идёт с умопомрачительной победной серией из 13 поединков, включая бои против таких больших звёзд ММА, как Энтони Петтис, Жозе Алду и Брайан Ортега. Разбив вдребезги всю оппозицию в весе до 65,8 кг, гаваец решил проверить себя в категории выше, выйдя на поединок за титул временного чемпиона против Дастина Пуарье. Но продолжить победный спурт в лёгком весе Максу не удалось: Пуарье оказался сильнее и неожиданно получил право оспорить чемпионство Хабиба Нурмагомедова в Абу-Даби.

Фрэнки Эдгар (23-6-1) получает очередной титульный шанс в карьере, но на этот раз за "былые заслуги". Довольно странным выглядит решение UFC дать ветерану такую возможность, учитывая тот факт, что в марте 2018 года Фрэнки проиграл нокаутом Брайану Ортеге в первом раунде. Как оказалось, следующий бой Эдгара получился претендентским: боец по прозвищу Ответ выиграл у Каба Свонсона по очкам, став следующим соперником Холлоуэя.

В ко-мейн-ивенте "ночной кошмар женского ММА" Крис Жустину (20-2-0) постарается сделать шаг навстречу реваншу против Аманды Нунис. Мешать именитой бразильянке будет непобеждённая Фелиция Спенсер (7-0-0), для которой поединок с Сайборг станет вторым выступлением в UFC. В дебюте в "восьмиугольнике" 28-летняя экс-чемпионка Invicta FC нанесла досрочное поражение топовой Меган Андерсон.

Российский боец Арман Царукян (13-2-0) проведёт в Канаде свой второй поединок под эгидой UFC, выйдя в клетку против местного бойца Оливье Обен-Мерсье. Царукян дебютировал в лучшей лиге мира 20 апреля нынешнего года в Санкт-Петербурге, неожиданно получив в соперники именитого Ислама Махачева. Поединок продлился все три раунда, завершившись ожидаемой победой друга и спарринг-партнёра Хабиба Нурмагомедова.

После Арман отправился в США, в зал American Top Team. В ходе подготовки к бою россиянин подружился с Дастином Пуарье — будущим соперником Хабиба Нурмагомедова. Как оказалось, совместные тренировки с Бриллиантом пришлись не по душе многим фанатам Орла, увидевшим в этом "предательство" со стороны Царукяна. А значит, очень многие в России будут желать Царукяну поражения в этот уик-энд. Но беспокоит ли это самого бойца? Вряд ли.

— Я совсем не беспокоюсь, я полностью уверен в себе. Я пойду туда, чтобы отдать всё, что у меня есть. Моя тяжёлая работа в этом лагере будет говорить сама за себя в этой борьбе, потому что я достиг своих целей в процессе подготовки — и мне не о чем беспокоиться, — рассказал о своих эмоциях в преддверии боя Арман.