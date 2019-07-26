Голландскую бегунью арестовали с 50 кг наркотиков перед самым ЧМ

После этапа Бриллиантовой лиги в Рабате все потеряли легкоатлетку Мадию Гафур, а она оказалась в немецкой тюрьме.

Голландская легкоатлетка Мадия Гафур была задержана на таможне на границе Германии и Нидерландов. Участницу Олимпийских игр 2016 года остановили для стандартной проверки, в результате которой в коробках с обувью были обнаружены 50 килограммов запрещённых веществ — метамфетамин и экстези.

Пресс-служба Союза лёгкой атлетики Нидерландов в официальном заявлении сообщила, что если виновность Гафур подтвердится, то её спортивная карьера закончится.

Гафур — участница Олимпиады-2016. Предстоящим крупным соревнованием для неё должен был стать чемпионат мира в Катаре, который стартует в сентябре.