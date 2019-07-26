ОКР получил официальное приглашение на Олимпиаду в Токио

50

Фото © Михаил Терещенко / ТАСС

Международный олимпийский комитет отправил Олимпийскому комитету России приглашение принять участие в летних Олимпийских играх 2020 года.

Олимпийский комитет России (ОКР) получил сегодня приглашение от МОК на Игры в Токио.

ОКР получил возможность сформировать полноценную олимпийскую команду России, которая выступит в столице Японии под своим флагом и без каких-либо ограничений или дополнительных условий, — говорится в заявлении ОКР.

<p>Фото © ОКР</p>

Отмечается, что приглашение касается в том числе легкоатлетов, которые допущены к участию в международных соревнованиях.

Отметим, что предстоящие Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×