"Добрые дела не комментируют". Смолов не хочет говорить о 400 тысячах для ДК

Лайф запросил официальный комментарий футболиста московского "Локомотива" и сборной России.

После популярного шоу в "Ютубе" история с переводом 400 тысяч рублей на реконструкцию ДК от футболиста Фёдора Смолова получила большой отклик в Сети. Лайф даже съездил и снял этот Дом культуры, а также пообщался с жителями, которые безмерно благодарны игроку сборной России.

Однако пока футболист так и не прокомментировал свой поступок. Мы обратились в пресс-службу московского "Локомотива" за комментарием игрока. Фёдора несколько дней просили дать комментарий, но он отказался, сказав, что "добрые дела не комментируют".

Отметим, что Смолов регулярно помогает нуждающимся. Буквально на днях он получил благодарственное письмо за помощь детям-сиротам.