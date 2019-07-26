"Динамо" дома прихлопнуло лидера РПЛ

Московский клуб одержал дебютную победу в текущем сезоне Российской премьер-лиги.

Екатеринбургский "Урал" приехал на обновлённый стадион "Динамо" в Москву в ранге лидера РПЛ. Встреча этих команд открывала третий тур чемпионата страны. Перед игрой, по новым традициям "ВТБ арены", состоялся ряд мероприятий.

Перед матчем #ДинамоУрал бронзовые медали ЧР из рук Прядкина получили молодые динамовцы pic.twitter.com/4xL1Sm6DQg — Life | Спорт (@sport_lf) July 26, 2019

Не обошлось и без скорбных моментов. Память погибших в пожаре в Хабаровском крае детей почтили минутой молчания.

На трибунах московской арены снова собралось внушительное число болельщиков. Фанаты "Динамо" очень ждут на трибунах важного для клуба человека — вдову великого Льва Яшина.

Фанаты очень ждут на трибунах вдову Льва Яшина, которая болеет и пока не может прийти на матч. #ДинамоУрал pic.twitter.com/abFTMi5Htc — Life | Спорт (@sport_lf) July 26, 2019

Что касается игры, то для "Динамо" настал час икс. Первые два матча не принесли московской команде ни одной победы, и над головой главного тренера Дмитрия Хохлова начали сгущаться тучи. И в этот раз его подопечные постарались сделать всё, чтобы оградить и команду, и тренера от критики.

В ходе первого тайма динамовцы отличились дважды. Счёт открыл полузащитник Артур Юсупов.

А затем преимущество команды удвоил форвард Кирилл Панченко.

Во второй половине встречи инициативу перехватил уже "Урал", но то ли на екатеринбуржцев подействовало бремя лидерства, то ли сказались ещё какие-то факторы, однако команда Дмитрия Парфёнова ничего не смогла противопоставить хозяевам поля. Не помог даже Павел Погребняк, которого динамовские фанаты встретили оглушительным свистом.

Матч завершился со счётом 2:0 в пользу "Динамо", однако преимущество бело-голубых могло быть и больше, если судить по количеству опасных моментов.

РПЛ, 3-й тур.

"Динамо" — "Урал" — 2:0.

Голы: Юсупов 16' (1:0), Панченко 31' (2:0).