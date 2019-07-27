Нелепый автогол помог "Уфе" одолеть "Крылья Советов" дома

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Фото © Пресс-служба ФК "Уфа"

Подопечные Вадима Евсеева одержали первую победу в сезоне, одолев дома гостей из Самары со счётом 2:1.

"Уфа" дома победила самарские "Крылья Советов" в матче третьего тура чемпионата России по футболу. Первыми счёт открыли хозяева поля благодаря усилиям Даниила Фомина, который отправил мяч в ворота Сергея Рыжикова головой — 1:0.

Спустя четыре минуты Срджан Мияилович сделал счёт на табло — 1:1.

Исход встречи решил автогол на 33-й минуте. После розыгрыша углового защитник "Уфы" Павел Аликин головой пробил в сторону ворот, мяч рикошетом от спины Владимира Полуяхтова оказался в сетке — 2:1.

Судья зафиксировал победу хозяев поля — 2:1. Для "Уфы" это первые три очка в нынешнем сезоне. "Крылья" же в этом туре остаются без очков.

РПЛ. 3-й тур.

"Уфа" — "Крылья Советов" — 2:1.

Голы: Фомин 21' (1:0), Мияйлович 25' (1:1), Полуяхтов 33' (2:1, автогол).

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