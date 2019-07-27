Нелепый автогол помог "Уфе" одолеть "Крылья Советов" дома

"Уфа" дома победила самарские "Крылья Советов" в матче третьего тура чемпионата России по футболу. Первыми счёт открыли хозяева поля благодаря усилиям Даниила Фомина, который отправил мяч в ворота Сергея Рыжикова головой — 1:0.
Спустя четыре минуты Срджан Мияилович сделал счёт на табло — 1:1.
Исход встречи решил автогол на 33-й минуте. После розыгрыша углового защитник "Уфы" Павел Аликин головой пробил в сторону ворот, мяч рикошетом от спины Владимира Полуяхтова оказался в сетке — 2:1.
Судья зафиксировал победу хозяев поля — 2:1. Для "Уфы" это первые три очка в нынешнем сезоне. "Крылья" же в этом туре остаются без очков.
РПЛ. 3-й тур.
"Уфа" — "Крылья Советов" — 2:1.
Голы: Фомин 21' (1:0), Мияйлович 25' (1:1), Полуяхтов 33' (2:1, автогол).